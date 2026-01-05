https://uz.sputniknews.ru/20260105/kak-ne-dopustit-vygoraniya-v-2026-godu-54638685.html
Психолог: как не допустить выгорания в 2026 году
Sputnik Узбекистан
Согласно исследованию Русской школы управления, те, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего говорят о постоянном чувстве усталости — на этот симптом указали 68% опрошенных
2026-01-05T22:01+0500
2026-01-05T22:01+0500
2026-01-05T22:01+0500
В настоящее время, когда люди живут в постоянном стрессе, напряжении и присутствует несоответствие между нагрузками и имеющимся ресурсом, нередко происходит выгорание, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога, арт-терапевта Марию Калинину.По ее словам, в борьбе с выгоранием необходима "жизненная база".Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что для недопущения психического истощения на работе необходима постоянное ранжирование (упорядочение) с некоторым изменением функционала.Исследование Русской школы управления показало, что те, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных, пишет RT.
В настоящее время, когда люди живут в постоянном стрессе, напряжении и присутствует несоответствие между нагрузками и имеющимся ресурсом, нередко происходит выгорание, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на психолога, арт-терапевта Марию Калинину.
По ее словам, в борьбе с выгоранием необходима "жизненная база".
"Жизненная база строится из качественного сна, полноценного качественного питания и физических нагрузок. Но самый главный факт, который влияет на психологическое и физическое эмоциональное истощение, — это, конечно же, качественный отдых", — пояснила специалист.
Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что для недопущения психического истощения на работе необходима постоянное ранжирование (упорядочение) с некоторым изменением функционала.
"Если данная система, так называемой, матричной карьеры невозможна, то нужно раз или два в месяц общение либо с HR, либо с психологом, который может выявить зарождающиеся психологическое выгорание. Кроме этого, необходима вдумчивая проработка оперативных мероприятий, то есть для какой категории сотрудников, какие мероприятия могут быть интересны", — добавил он.
Исследование Русской школы управления показало, что те, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных, пишет RT.