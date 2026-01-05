https://uz.sputniknews.ru/20260105/kak-ne-dopustit-vygoraniya-v-2026-godu-54638685.html

Психолог: как не допустить выгорания в 2026 году

Психолог: как не допустить выгорания в 2026 году

Согласно исследованию Русской школы управления, те, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего говорят о постоянном чувстве усталости — на этот симптом указали 68% опрошенных

В настоящее время, когда люди живут в постоянном стрессе, напряжении и присутствует несоответствие между нагрузками и имеющимся ресурсом, нередко происходит выгорание, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога, арт-терапевта Марию Калинину.По ее словам, в борьбе с выгоранием необходима "жизненная база".Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что для недопущения психического истощения на работе необходима постоянное ранжирование (упорядочение) с некоторым изменением функционала.Исследование Русской школы управления показало, что те, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных, пишет RT.

