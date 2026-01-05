https://uz.sputniknews.ru/20260105/lebedev-razvitie-sotrudnichestva-sng-54638117.html

Лебедев: Главное — обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества в формате СНГ

Лебедев: Главное — обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества в формате СНГ

Генсек Содружества Независимых Государств назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. 2026 год станет юбилейным для Содружества Независимых Государств, перед организацией стоит задача продолжить развивать разностороннее сотрудничество между государствами-участниками, заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.Генсек СНГ сообщил, что в Содружестве планируют рассмотреть ряд важных проектов. В экономической сфере — это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на территории СНГ.По словам Лебедева, в работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед. Это Стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2035 года (в перспективе до 2050-го), которую разрабатывает Электроэнергетический совет СНГ.Лебедев также отметил, что в гуманитарной сфере новым этапом интеграционных процессов станет принятие программы реализации концепции формирования общего образовательного пространства Содружества Независимых Государств 2027–2035 годов.В процессе подготовки и ряд проектов документов в социально-трудовой сфере, включая план основных мероприятий по реализации концептуальных основ сотрудничества государств СНГ в области нормирования труда на 2026–2030 годы.Генсек СНГ подчеркнул, что в настоящее время прорабатывают стратегическую инициативу Беларуси под названием "СНГ — общее пространство здоровья и устойчивого развития на 2026–2035 годы".

