Лебедев: Главное — обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества в формате СНГ
Лебедев: Главное — обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества в формате СНГ
Генсек Содружества Независимых Государств назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. 2026 год станет юбилейным для Содружества Независимых Государств, перед организацией стоит задача продолжить развивать разностороннее сотрудничество между государствами-участниками, заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.Генсек СНГ сообщил, что в Содружестве планируют рассмотреть ряд важных проектов. В экономической сфере — это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на территории СНГ.По словам Лебедева, в работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед. Это Стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2035 года (в перспективе до 2050-го), которую разрабатывает Электроэнергетический совет СНГ.Лебедев также отметил, что в гуманитарной сфере новым этапом интеграционных процессов станет принятие программы реализации концепции формирования общего образовательного пространства Содружества Независимых Государств 2027–2035 годов.В процессе подготовки и ряд проектов документов в социально-трудовой сфере, включая план основных мероприятий по реализации концептуальных основ сотрудничества государств СНГ в области нормирования труда на 2026–2030 годы.Генсек СНГ подчеркнул, что в настоящее время прорабатывают стратегическую инициативу Беларуси под названием "СНГ — общее пространство здоровья и устойчивого развития на 2026–2035 годы".
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. 2026 год станет юбилейным для Содружества Независимых Государств, перед организацией стоит задача продолжить развивать разностороннее сотрудничество между государствами-участниками, заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
"Отличительной чертой (2026 — прим. ред.) года является то, что для СНГ этот год юбилейный. Содружеству Независимых Государств исполнится 35 лет. Утвержден и уже реализуется план мероприятий, посвященных этой дате. Перед нами стоят масштабные задачи, и главная из них — обеспечить в 2026 году дальнейшее развитие разностороннего сотрудничества в формате СНГ", — сказал он.
Генсек СНГ сообщил, что в Содружестве планируют рассмотреть ряд важных проектов. В экономической сфере — это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на территории СНГ.
"Речь идет о создании интегрированной транспортной системы на территории СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, соответственно повысив транзитный потенциал наших стран", — пояснил он.
По словам Лебедева, в работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед. Это Стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2035 года (в перспективе до 2050-го), которую разрабатывает Электроэнергетический совет СНГ.
"Наша цель на будущее — выйти на новый уровень внешнего экономического взаимодействия, превратить Содружество в эффективную площадку для диалога с другими объединениями, такими как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОЭС", — добавил он.
Лебедев также отметил, что в гуманитарной сфере новым этапом интеграционных процессов станет принятие программы реализации концепции формирования общего образовательного пространства Содружества Независимых Государств 2027–2035 годов.
В процессе подготовки и ряд проектов документов в социально-трудовой сфере, включая план основных мероприятий по реализации концептуальных основ сотрудничества государств СНГ в области нормирования труда на 2026–2030 годы.
"Одной из важнейших задач, стоящих перед нами в 2026 году, является качественное проведение в содружестве Года охраны здоровья. Особое внимание будет уделено разработке и актуализации международных документов, непосредственно регулирующих вопросы сотрудничества в области здравоохранения, а также оказания экстренной и плановой медицинской помощи гражданам в странах Содружества", — сказал Лебедев.
Генсек СНГ подчеркнул, что в настоящее время прорабатывают стратегическую инициативу Беларуси под названием "СНГ — общее пространство здоровья и устойчивого развития на 2026–2035 годы".
"Важным событием 2026 года станет проведение IX Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ. В числе других крупных мероприятий, планируемых к проведению в 2026 году, можно отметить первый Форум волонтеров Содружества Независимых Государств, который пройдет в августе в Казахстане", — заключил Сергей Лебедев.