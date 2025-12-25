https://uz.sputniknews.ru/20251225/gensek-sng-vzaimnye-investitsii-stran-sodrujestva-54455806.html

Генсек СНГ: Взаимные инвестиции стран Содружества достигли рекордных $41,6 млрд

Сергей Лебедев также отметил рост торговли между государствами-участниками Содружества Независимых Государств

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Взаимные инвестиции стран СНГ к середине 2025 года достигли рекордных $41,6 млрд, с приростом за последние 10 лет более чем наполовину, заявил генсек Содружества Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.По словам Лебедева, хорошие результаты дает взаимодействие в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики.Также он отметил рост торговли между-государствами-участниками Содружества.

