Генсек СНГ: Взаимные инвестиции стран Содружества достигли рекордных $41,6 млрд
Сергей Лебедев также отметил рост торговли между государствами-участниками Содружества Независимых Государств
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Взаимные инвестиции стран СНГ к середине 2025 года достигли рекордных $41,6 млрд, с приростом за последние 10 лет более чем наполовину, заявил генсек Содружества Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
Сергей Лебедев также отметил рост торговли между государствами-участниками Содружества Независимых Государств — 18% за последние 4 года.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Взаимные инвестиции стран СНГ к середине 2025 года достигли рекордных $41,6 млрд, с приростом за последние 10 лет более чем наполовину, заявил генсек Содружества Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
"Крупнейшим инвестором объективно выступает самая крупная экономика региона — Россия, а наиболее значимый рост инвестиционного потока сместился на Центральную Азию, прежде всего на Казахстан и Узбекистан", — пояснил он.
По словам Лебедева, хорошие результаты дает взаимодействие в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики.
"Сотрудничество в энергетике, транспорте и связи, то есть в тех отраслях, где трансграничное взаимодействие особенно значимо, обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала", — пояснил генсек СНГ.
Также он отметил рост торговли между-государствами-участниками Содружества.
"За последние четыре года взаимная торговля стран Содружества выросла на 18%", — сказал Лебедев.