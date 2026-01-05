Нацкомстат Узбекистана подсчитал, сколько текстильной продукции экспортировала республика

https://uz.sputniknews.ru/20260105/skolko-tekstilnoy-produktsii-eksportiroval-uzbekistan-54639215.html

Эта цифра составила 7,3% от общего объема экспорта за первые 11 месяцев 2025 года

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на $2,3 млрд за первые 11 месяцев прошлого года, сообщает Нацкомстат.В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают готовые текстильные изделия (52 %), также пряжа (28%). В аналогичный период 2024-го республика выручила на продаже текстиля более $2,6 млрд, что составило 10,9% от общего объема экспорта.В структуре экспорта текстильной продукции основную долю тогда занимали пряжа (43,3%) и готовые текстильные изделия (39,2 %).

