Нацкомстат Узбекистана подсчитал, сколько текстильной продукции экспортировала республика

Эта цифра составила 7,3% от общего объема экспорта за первые 11 месяцев 2025 года
11:00 05.01.2026 (обновлено: 12:20 05.01.2026)
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на $2,3 млрд за первые 11 месяцев прошлого года, сообщает
Нацкомстат.
“По данным Национального комитета по статистике, в январе–ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на сумму около 2,3 миллиарда долларов. Это составляет 7,3% от общего объема экспорта”, — говорится в сообщении.
В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают готовые текстильные изделия (52 %), также пряжа (28%).
В аналогичный период 2024-го республика выручила
на продаже текстиля более $2,6 млрд, что составило 10,9% от общего объема экспорта.
В структуре экспорта текстильной продукции основную долю тогда занимали пряжа (43,3%) и готовые текстильные изделия (39,2 %).