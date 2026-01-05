Узбекистан
Токаев отметил отличную физическую форму Мирзиёева и других коллег по СНГ
Токаев отметил отличную физическую форму Мирзиёева и других коллег по СНГ
Президент Казахстана рассказал о спортивных увлечениях лидеров стран Содружества Независимых государств.=
2026-01-05T13:20+0500
2026-01-05T13:20+0500
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan отметил отличную физическую форму президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Также глава РК перечислил спортивные увлечения других своих коллег по СНГ и похвалил их замечательную физическую форму.Сам глава Казахстана, по его словам, не жалуется на здоровье, следит за давлением, ежедневно занимается йогой и дважды в неделю — настольным теннисом с профессиональным спортсменом.
13:20 05.01.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
Президент Казахстана рассказал о спортивных увлечениях лидеров стран Содружества Независимых государств.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan отметил отличную физическую форму президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
“Мирзиёев… сильный, занимается в спортзале”, — сказал он.
Также глава РК перечислил спортивные увлечения других своих коллег по СНГ и похвалил их замечательную физическую форму.

“Недавно на неофициальном мероприятии в Бишкеке Путин повысил престиж старшего поколения, продемонстрировав красивую технику против молодого дзюдоиста. Алиев тоже сильный, постоянно тренируется как настоящий спортсмен, Жапаров играет в футбол. Пашинян ездит на велосипеде. Лукашенко до сих пор играет в хоккей. Рахмон, который когда-то служил в ВМФ, находится в отличной физической форме. Одним словом, все мои коллеги здоровы”, — отметил он.

Сам глава Казахстана, по его словам, не жалуется на здоровье, следит за давлением, ежедневно занимается йогой и дважды в неделю — настольным теннисом с профессиональным спортсменом.
