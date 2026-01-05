https://uz.sputniknews.ru/20260105/tokaev-otmetil-otlichnuyu-fizicheskuyu-formu-mirziyoeva-i-drugix-kolleg-po-sng-54641188.html

Токаев отметил отличную физическую форму Мирзиёева и других коллег по СНГ

Президент Казахстана рассказал о спортивных увлечениях лидеров стран Содружества Независимых государств.=

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan отметил отличную физическую форму президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Также глава РК перечислил спортивные увлечения других своих коллег по СНГ и похвалил их замечательную физическую форму.Сам глава Казахстана, по его словам, не жалуется на здоровье, следит за давлением, ежедневно занимается йогой и дважды в неделю — настольным теннисом с профессиональным спортсменом.

