Российский фильм "Чебурашка 2" стал третьим самым кассовым фильмом в мировом прокате

Российский фильм "Чебурашка 2" стал третьим самым кассовым фильмом в мировом прокате

Вторая часть истории о знаменитом литературном и анимационном персонаже вышла в прокат 1 января. Семейная картина стала ключевой премьерой новогоднего периода 2026 года вместе с "Буратино" и "Простоквашино"

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Фильм "Чебурашка 2" российского режиссера Дмитрия Дьяченко занял третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.Востребованность российского семейного блокбастера показал премьерный уикенд."Чебурашка 2" в мире стал третьим после фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" и мультфильма "Зверополис 2".Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января, став лидером российского проката по кассовым сборам, сообщает РИА Новости. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела уже на второй день проката.На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.В первый день картину посмотрели 878 578 любителей кино. Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек. По данным Фонда кино РФ, его уже посмотрели более 5,6 млн зрителей.Успех первого "Чебурашки" вдохновил на сиквел его создателей.В семейном блокбастере "Чебурашка 2", как и в первой его части, снимались Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. Актерский ансамбль пополнили Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.Действие фильма разворачивается спустя год после финала первой части. Гена и Чебурашка продолжают спокойно и размеренно жить вместе в своем доме. Чебурашка повзрослел и, как многие подростки, проявляет характер, хулиганит и все чаще задумывается о своих поступках и чувствах окружающих.Полюбившихся зрителям героев ждет череда внезапных событий. Во время пышного празднования дня рождения Сони, подруги Чебурашки и внучки Риммы Шапокляк, которое проходит на природе, все идет не по плану, и дает старт новым приключениям.Кроме того, Гена и Чебурашка узнают, что на месте их дома планируют строительство крупного парка развлечений. Им предстоит объединиться с друзьями и противостоять обстоятельствам.В фильме затрагиваются темы взросления, ответственности, конфликта поколений, семейных ценностей и взаимопонимания между близкими.

