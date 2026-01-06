https://uz.sputniknews.ru/20260106/kak-poluchit-maksimalnuyu-polzu-ot-chesnoka-54652368.html

Как получить максимальную пользу от чеснока

Эксперт: чеснок — это мощное средство против простуды. Рекомендуемая норма сырого чеснока — 1-2 зубчика в день

Чеснок — лучшее средство против простуды. Главное вещество, которое он содержит, — аллицин, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Специалист пояснила, для того, чтобы аллицин образовался, нужно повредить клетки чеснока.Она также предупредила, что если добавить целый зубчик в горячий суп или на сковороду, фермент разрушится.По словам эксперта, рекомендуемая норма сырого чеснока — 1-2 зубчика в день; если же его термически обработать, можно и 4 зубчика, но при этом часть полезных веществ улетучивается.Несмотря на то, что чеснок также снижает "плохой", повышает "хороший" холестерин и общий тонус организма, способствует кроветворению и действует, как натуральный кардиопротектор, его употребление не является панацеей."Чеснок — это мощное средство для поддержки иммунитета и здоровья сердца, но это все-таки не панацея, он работает как часть сбалансированного рациона и здорового образа жизни", — подчеркнула Ирина Писарева.

