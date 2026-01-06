https://uz.sputniknews.ru/20260106/kak-poluchit-maksimalnuyu-polzu-ot-chesnoka-54652368.html
Как получить максимальную пользу от чеснока
Sputnik Узбекистан
Эксперт: чеснок — это мощное средство против простуды. Рекомендуемая норма сырого чеснока — 1-2 зубчика в день
2026-01-06T22:03+0500
2026-01-06T22:03+0500
2026-01-06T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
простуда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1369/86/13698630_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2603d960934b38cceaede58a590a748.jpg
Чеснок — лучшее средство против простуды. Главное вещество, которое он содержит, — аллицин, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Специалист пояснила, для того, чтобы аллицин образовался, нужно повредить клетки чеснока.Она также предупредила, что если добавить целый зубчик в горячий суп или на сковороду, фермент разрушится.По словам эксперта, рекомендуемая норма сырого чеснока — 1-2 зубчика в день; если же его термически обработать, можно и 4 зубчика, но при этом часть полезных веществ улетучивается.Несмотря на то, что чеснок также снижает "плохой", повышает "хороший" холестерин и общий тонус организма, способствует кроветворению и действует, как натуральный кардиопротектор, его употребление не является панацеей."Чеснок — это мощное средство для поддержки иммунитета и здоровья сердца, но это все-таки не панацея, он работает как часть сбалансированного рациона и здорового образа жизни", — подчеркнула Ирина Писарева.
чеснок польза простуда норма эксперт
Как получить максимальную пользу от чеснока
Чеснок — лучшее средство против простуды. Главное вещество, которое он содержит, — аллицин, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.
"Когда вы измельчаете, давите чеснок или жуете сырой, вырабатывается аллицин — это безвредное вещество, которое под воздействием ферментов становится мощным антибактериальным и противовирусным и противогрибковым средством", — рассказала она.
Специалист пояснила, для того, чтобы аллицин образовался, нужно повредить клетки чеснока.
"Раздавите чеснок ножиком или ложкой и мелко нарежьте его, оставьте на воздухе на 10-15 минут. За это время как раз пройдет реакция, и аллицин успеет образоваться, и после этого добавляйте его уже в какое-то готовое блюдо, которое не слишком горячее: в салат, либо ешьте так", — рекомендует Писарева.
Она также предупредила, что если добавить целый зубчик в горячий суп или на сковороду, фермент разрушится.
По словам эксперта, рекомендуемая норма сырого чеснока — 1-2 зубчика в день; если же его термически обработать, можно и 4 зубчика, но при этом часть полезных веществ улетучивается.
Несмотря на то, что чеснок также снижает "плохой", повышает "хороший" холестерин и общий тонус организма, способствует кроветворению и действует, как натуральный кардиопротектор, его употребление не является панацеей.
"Чеснок — это мощное средство для поддержки иммунитета и здоровья сердца, но это все-таки не панацея, он работает как часть сбалансированного рациона и здорового образа жизни", — подчеркнула Ирина Писарева.