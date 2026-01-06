https://uz.sputniknews.ru/20260106/lebedev-sng-intervyu-ria-novosti-54657575.html
Лебедев: В рамках СНГ мы стремимся оперативно и гибко реагировать на все вызовы времени
Генсек СНГ отметил, что сотрудничество стран Содружества постоянно развивается под знаком перемен, новых инициатив, новых идей
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В рамках Содружества мы стремимся оперативно и гибко реагировать на все вызовы времени, заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.Он отметил, что сегодня мир меняется очень быстро.При этом, подчеркнул генсек СНГ, "наши действия должны соответствовать интересам всех государств-участников Содружества Независимых Государств"Для этого, по его словам, по всем вопросам реализуются обычные для межгосударственных объединений процедуры согласования решений на стадии их разработки. Конечно, это требует времени, и важно не отставать от динамики обстановки. Поэтому то, что мы действительно можем улучшить, это — обеспечить дальнейшее повышение оперативности согласования наших решений на национальном уровне, сказал Сергей Лебедев.В этом контексте генсек СНГ отметил важность слаженной работы всех структур на стадии реализации документов, утвержденных на уровне глав государств или правительств стран Содружества.Также он рассказал о сотрудничестве стран Содружества."Сотрудничество стран СНГ постоянно развивается под знаком перемен, новых инициатив, новых идей. Главное — вовремя определить новые факторы роста и интегрировать их в действующие проекты и программы", — подчеркнул Лебедев.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
В рамках Содружества мы стремимся оперативно и гибко реагировать на все вызовы времени, заявил
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что сегодня мир меняется очень быстро.
"Наука, технологический прогресс, цифровизация и другие процессы динамично протекают во всех сферах жизни общества. В рамках Содружества мы стремимся оперативно и гибко реагировать на все вызовы времени", — сказал Лебедев.
При этом, подчеркнул генсек СНГ, "наши действия должны соответствовать интересам всех государств-участников Содружества Независимых Государств"
Для этого, по его словам, по всем вопросам реализуются обычные для межгосударственных объединений процедуры согласования решений на стадии их разработки. Конечно, это требует времени, и важно не отставать от динамики обстановки. Поэтому то, что мы действительно можем улучшить, это — обеспечить дальнейшее повышение оперативности согласования наших решений на национальном уровне, сказал Сергей Лебедев.
В этом контексте генсек СНГ отметил важность слаженной работы всех структур на стадии реализации документов, утвержденных на уровне глав государств или правительств стран Содружества.
Также он рассказал о сотрудничестве стран Содружества.
"Сотрудничество стран СНГ постоянно развивается под знаком перемен, новых инициатив, новых идей. Главное — вовремя определить новые факторы роста и интегрировать их в действующие проекты и программы", — подчеркнул Лебедев.