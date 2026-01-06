Узбекистан

Одна из крупнейших компаний КНР начнет готовить своих специалистов в Узбекистане
Одна из крупнейших компаний КНР начнет готовить своих специалистов в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Подписанное сторонами соглашение предусматривает обмен опытом в производственной, образовательной и научно-исследовательской сферах, реализацию перспективных совместных проектов и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Одна из крупнейших китайских компаний начнет готовить своих специалистов в Узбекистане, на базе Алмалыкского государственного технического института. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Документ предусматривает: Кроме того, стороны согласовали вопросы подготовки и переподготовки кадров для структурных подразделений китайской компании на базе Алмалыкского государственного технического института, повышения квалификации ее сотрудников, а также проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Высказанные предложения касались подготовки специалистов для предприятия в перспективных областях, организации стажировок для студентов и профессорско-преподавательского состава в Китае и других зарубежных странах, проведения научных исследований по актуальным проблемам предприятия.Для справки: в настоящее время CONCH Cement объединяет сотни производящих цемент и стройматериалы предприятий по всему миру и является одним из крупнейших представителей горнодобывающей отрасли. Она производит сотни миллионов тонн продукции в год и экспортирует ее в 20 стран.
17:58 06.01.2026
Подписанное сторонами соглашение предусматривает обмен опытом в производственной, образовательной и научно-исследовательской сферах, реализацию перспективных совместных проектов и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Одна из крупнейших китайских компаний начнет готовить своих специалистов в Узбекистане, на базе Алмалыкского государственного технического института. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
"Между Алмалыкским государственным техническим институтом и одной из крупнейших мировых компаний в сфере горнодобывающей промышленности и производства строительных материалов "CONCH Cement" подписано соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", — говорится в сообщении.
Документ предусматривает:
обмен опытом в производственной, образовательной и научно-исследовательской сферах;
реализацию новых перспективных совместных проектов в области горной электромеханики;
внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в сотрудничестве с китайскими учеными.
Кроме того, стороны согласовали вопросы подготовки и переподготовки кадров для структурных подразделений китайской компании на базе Алмалыкского государственного технического института, повышения квалификации ее сотрудников, а также проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Высказанные предложения касались подготовки специалистов для предприятия в перспективных областях, организации стажировок для студентов и профессорско-преподавательского состава в Китае и других зарубежных странах, проведения научных исследований по актуальным проблемам предприятия.
"Все это направлено на достижение конечной цели, поставленной главой государства перед данным высшим учебным заведением в его постановлении — создание в Институте передовой инженерной школы мирового уровня, специализирующейся на геологии, металлургии и технике", — говорится в сообщении.

Для справки: в настоящее время CONCH Cement объединяет сотни производящих цемент и стройматериалы предприятий по всему миру и является одним из крупнейших представителей горнодобывающей отрасли. Она производит сотни миллионов тонн продукции в год и экспортирует ее в 20 стран.
