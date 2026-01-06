https://uz.sputniknews.ru/20260106/podpisannoe-storonami-soglashenie-predusmatrivaet-obmen-opytom-v-proizvodstvennoy-obrazovatelnoy-i-54661175.html

Одна из крупнейших компаний КНР начнет готовить своих специалистов в Узбекистане

Одна из крупнейших компаний КНР начнет готовить своих специалистов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Подписанное сторонами соглашение предусматривает обмен опытом в производственной, образовательной и научно-исследовательской сферах, реализацию перспективных совместных проектов и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс

2026-01-06T17:58+0500

2026-01-06T17:58+0500

2026-01-06T17:58+0500

подготовка

кадры

узбекистан

китай

сотрудничество

производство

строительные материалы

горнодобывающий комплекс

обмен опытом

инновации

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/06/54661643_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f99dfe1388f64eb27cb342303075be9.jpg

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Одна из крупнейших китайских компаний начнет готовить своих специалистов в Узбекистане, на базе Алмалыкского государственного технического института. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Документ предусматривает: Кроме того, стороны согласовали вопросы подготовки и переподготовки кадров для структурных подразделений китайской компании на базе Алмалыкского государственного технического института, повышения квалификации ее сотрудников, а также проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Высказанные предложения касались подготовки специалистов для предприятия в перспективных областях, организации стажировок для студентов и профессорско-преподавательского состава в Китае и других зарубежных странах, проведения научных исследований по актуальным проблемам предприятия.Для справки: в настоящее время CONCH Cement объединяет сотни производящих цемент и стройматериалы предприятий по всему миру и является одним из крупнейших представителей горнодобывающей отрасли. Она производит сотни миллионов тонн продукции в год и экспортирует ее в 20 стран.

узбекистан

алмалык

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан китай сотрудничество соглашение обмен опытом проекты инновационные технологии образование