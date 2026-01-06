Российская армия поразила места хранения украинских БПЛА дальнего действия
Также военнослужащие РФ ликвидировали пункты временной дислокации украинских формирований в 158 районах.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских дронов дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в ней отмечается, что российская армия нанесла поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Кроме того, средства ПВО РФ сбили:
две управляемые авиабомбы;
два снаряда РСЗО HIMARS производства США;
360 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
670 самолетов;
283 вертолета;
107 929 беспилотных летательных аппаратов;
643 зенитных ракетных комплекса;
26 951 танк и другие боевые бронированные машины;
1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня;
32 415 орудий полевой артиллерии и минометов;
50 955 единиц специальной военной автомобильной техники.