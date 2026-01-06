https://uz.sputniknews.ru/20260106/rossiyskaya-armiya-porazila-mesta-xraneniya-ukrainskix-bpla-dalnego-deystviya-54660146.html

Российская армия поразила места хранения украинских БПЛА дальнего действия

Также российские бойцы ликвидировали пункты временной дислокации украинских формирований в 158 районах

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских дронов дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в ней отмечается, что российская армия нанесла поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.Кроме того, средства ПВО РФ сбили:Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:

