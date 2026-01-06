https://uz.sputniknews.ru/20260106/top-5-stran-otkuda-bolshe-vsego-priezjali-v-uzbekistan-na-uchebu-54651365.html
Топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу
Топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу
По данным Нацкомстата, в январе-ноябре 2025 года республику с целью обучения посетили 37,2 тыс. иностранных граждан
В топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу, лидирует Индия. Далее со значительным отставанием идет Туркменистан.По данным Национального комитета РУз по статистике, за первые 11 месяцев 2025 года республику с целью обучения посетили 37,2 тыс. иностранных граждан. Этот показатель увеличился на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
В топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу, лидирует Индия. Далее со значительным отставанием идет Туркменистан.
По данным Национального комитета РУз по статистике, за первые 11 месяцев 2025 года республику с целью обучения посетили 37,2 тыс. иностранных граждан. Этот показатель увеличился на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
