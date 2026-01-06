https://uz.sputniknews.ru/20260106/tsvetnye-revolyutsii-bolee-ne-aktualny--u-ssha-novoe-nou-xau-54654121.html

Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау

Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау

Sputnik Узбекистан

В Венесуэле США не просто свергли неподконтрольного им президента. Похищением Николаса Мадуро Штаты представили новую технологию международного влияния. ЦРУ и... 06.01.2026, Sputnik Узбекистан

2026-01-06T13:45+0500

2026-01-06T13:45+0500

2026-01-06T13:45+0500

колумнисты

сша

венесуэла

дональд трамп

александр лукашенко

минобороны сша

цру

беларусь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/06/54653957_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_5fdc6e93e9d3e80af464e4ae270aaf20.jpg

В Венесуэле США не просто свергли неподконтрольного им президента. Похищением Николаса Мадуро Штаты представили новую технологию международного влияния. ЦРУ и Пентагон презентовали ее Белому дому, как разработчики Apple представляют новый iPhone. После такой блестящей премьеры технология будет тиражироваться и экспортироваться, пишет колумнист РИА Новости. За последние годы в возможностях США определять жизнь и политику других стран возникли обоснованные сомнения. Ключевой технологией зарубежного влияния в XXI веке для Штатов были так называемые цветные революции: смены режимов в результате массовых беспорядков, организованных сетями прозападных СМИ, НКО и лидеров мнений. Сегодня технология явно перестала работать. Все желающие могли наблюдать это по провалам цветных революций в Грузии, Беларуси, Сербии, Мексике и той же Венесуэле.В том числе поэтому, а не только потому, что там заправляли демократы, Дональд Трамп в прошлом году разогнал Агентство США по международному сотрудничеству — USAID. Это был крупнейший грантодатель и куратор всех этих "вождей народного протеста" по всему миру. И он утратил всякую эффективность, перестав "отбивать" деньги американских налогоплательщиков.Тогда же стало ясно, что так просто Белый дом с потерей Штатами возможностей влияния за рубежом не смирится и будет искать новые эффективные инструменты. Проба пера была в прошлом году, когда Израиль устроил бомбардировку Ирана. Из сегодняшнего дня в тех событиях просматриваются водяными знаками черты нынешней операции в Венесуэле. Официальная постановка задачи: смена режима путем военного вторжения извне. Нейтрализация руководства противника за счет предательства в его окружении. Военная верхушка Ирана никак не могла быть ликвидирована без наводчиков — агентов "Моссада" в Тегеране. А сговора с ближним кругом Мадуро в Вашингтоне даже не отрицают.Первый блин, как известно, вышел комом. Впрочем, США ту попытку можно не засчитывать: они действовали против Ирана не напрямую, а через Израиль. Зато теперь у них не просто успех, а триумф. Они от него так раздухарились, что обещают показывать этот блестящий политический номер снова и снова. Потенциальные новые жертвы президентом США и госсекретарем Рубио называются без стеснений: Мексика, Колумбия, Куба.Короче говоря, США возвращаются к немного усовершенствованной, но в целом старой доброй практике военных переворотов. Чтобы сделать американскую "мягкую силу" снова великой, разработана формула "Вторжение плюс заговор внутри элиты".Понятно, почему первыми в списке Вашингтона прозвучали центральноамериканские страны. Латинская Америка всегда была полигоном для спецопераций ЦРУ. Плюс внешняя политика здесь смыкается с приоритетной для Белого дома внутренней, плюс Штатам важно навести порядок на "заднем дворе".Однако Латинская Америка 200 лет яростно сопротивляется званию "заднего двора" США. Зато у Вашингтона в XXI веке появился другой "задний двор". Это Европа, которая к 2022 году отказалась от потуг на самостоятельную роль в мировой политике, предпочтя суверенитету примыкание к США и стратегическое паразитирование на американских ресурсах.При этом почти все европейские либеральные лидеры глубоко чужды и враждебны Дональду Трампу и регулярно огорчают хозяина Белого дома тихим саботажем его политики. И здесь наличие в Европе американских военных баз при наличии в ней же консерваторов-трампистов может сыграть свою роль. Скоро может выясниться, что бундестаг не место для дискуссий по вопросу о том, брать ли или нет в правительство "Альтернативу для Германии".В Киеве по венесуэльской схеме США могут свергнуть власть Зеленского хоть завтра. Отдельный разговор — станут ли они это делать. Стратегически важнее, что объектом приложения старой-новой американской технологии может стать все постсоветское пространство как зона уязвимости сразу двух глобальных конкурентов Америки — России и Китая. Казахстан, Туркменистан, Беларусь — в перспективе все они под ударом.Если брать Беларусь, то за 30 лет, что там у власти союзное России правительство, в Минске было шесть-семь попыток "цветной революции". Все они провалились, но на Западе ведь не смирятся с тем, что ключевая страна Восточной Европы состоит в военном и политическом союзе с Москвой.Поэтому Александра Лукашенко вполне могут попытаться устранить по "схеме Мадуро". Нафантазировать Лукашенко обвинения, за которые его можно объявить преступником, для американцев проблемой никогда не было. К тому же под боком Польша, которая администрацией Белого дома видится такой же точкой опоры в Европе, как Израиль на Ближнем Востоке. Это сразу и плацдарм для спецоперации, и ее исполнитель.Реальность угрозы не означает, что она неминуема. Второй раз так же чисто, как с Мадуро, у ЦРУ с Пентагоном вряд ли сработает. Есть вероятность, что в странах, выработавших иммунитет к западному вмешательству, у них вообще не получится. Но в любом случае предупрежден — значит вооружен.

венесуэла

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Носович https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/04/49188854_614:0:2662:2048_100x100_80_0_0_46ed29e84e9bf04de7b5520e6dc1f889.jpg

Александр Носович https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/04/49188854_614:0:2662:2048_100x100_80_0_0_46ed29e84e9bf04de7b5520e6dc1f889.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Носович https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/04/49188854_614:0:2662:2048_100x100_80_0_0_46ed29e84e9bf04de7b5520e6dc1f889.jpg

цветные революции сша ноу-хау