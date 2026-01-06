https://uz.sputniknews.ru/20260106/uzbekistan-import-rossiya-shokolad-54657013.html

Узбекистан стал одним из крупнейших покупателей российского шоколада

Sputnik Узбекистан

За первые 9 месяцев 2025 года Узбекистан импортировал любимые детьми и взрослыми сладости на основе какао-бобов на более чем на $68 млн

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку стран, импортировавших больше всего российского шоколада за девять месяцев прошлого года, сообщает РИА Новости.Агентство произвело расчеты на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.Так, по информации Агроэкспорта, за январь–сентябрь 2025 года Казахстан импортировал шоколада из РФ на $192 млн, Беларусь — на $123 млн, а Узбекистан — более чем на $68 млн. Таким образом, они стали крупнейшими покупателями российского шоколада.Напомним, что по итогам первых 10 месяцев прошлого года Узбекистан вошел в топ-10 стран-импортеров российского продовольствия.За январь–октябрь 2025-го российский экспорт продукции АПК в республику увеличился на 15% относительно аналогичного периода 2024 года и составил $938 млн.Узбекистан — импортер широкой линейки российской продукции АПК. Ведущую позицию в 2025 году занимали поставки сахара и сахара-сырца: в январе–октябре их отгрузили на $188 млн, что на 37% больше 10 месяцев 2024 года. На втором месте в структуре поставок — шоколадные кондитерские изделия, на третьем — соевые шрот и жмых.Кроме того, в этот период Россия значительно нарастила экспорт в Узбекистан хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 20%, сладких газированных напитков — на 21%, майонеза и соусов — на 25%, маргарина — на 31%, сыров и творога — на 34%, мороженой рыбы — на 47%, кормов для кошек и собак — на 56%, растворимого кофе — в 2 раза, мяса птицы — в 2,7 раза, а живых животных — в 12 раз."Узбекистан — один из стратегических партнеров России в области сельского хозяйства. По нашей оценке, в 2030 году экспорт аграрной продукции в республику может превысить 1,4 млрд долларов", — отметил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

