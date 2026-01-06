https://uz.sputniknews.ru/20260106/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-so-stranami-eaeu-54654842.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые 11 месяцев 2025-го
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь–ноябрь 2025 года составил $17,9 млрд (24,7% от общего объема — $72,8 млрд), из них:экспорт — $6,1 млрд;импорт — $11,8 млрд.Основным партнером в Союзе по итогам первых одиннадцати месяцев прошлого года продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь–ноябрь 2025 года составил $17,9 млрд (24,7% от общего объема — $72,8 млрд), из них:
Основным партнером в Союзе по итогам первых одиннадцати месяцев прошлого года продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.