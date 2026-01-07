https://uz.sputniknews.ru/20260107/mirziyoyev-postanovleniye-bezopasnost-maxallya-54671385.html

Сотрудников правопорядка в РУз начнут премировать за обеспечение безопасности в махаллях

Также в целях организации адресной работы, направленной на создание эффективной системы раннего предупреждения преступности в махаллях, в 2026 году определенные территории закрепят за ответственными руководителями и учреждениями.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Сотрудников правопорядка в Узбекистане будут премировать за обеспечение безопасности в махаллях. Это определено в соответствующем постановлении главы республики, сообщает UzA. В соответствии с документом, ежеквартально не менее 15 руководителей и работников госорганов, показавших хорошие результаты в работе по обеспечению безопасности в махаллях, будут получать денежные премии за счет местных бюджетов. Их кандидатуры будут вносить Председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и города Ташкента, районов (городов). Кроме того, ответственных руководителей и работников, внесших достойный вклад в работу по созданию безопасной среды в махаллях, станут ежегодно рекомендовать на государственные награды в связи с Днем работников системы махалли. Цели постановления: В целях организации адресной работы, направленной на создание эффективной системы раннего предупреждения преступности в махаллях, в 2026 году определенные территории закрепят за ответственными руководителями и учреждениями в следующем порядке: На закрепленных ответственных руководителей и учреждения возложат строгую персональную ответственность за: Председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей, города Ташкента, районов и городов раз в месяц будут выезжать не менее чем в 2 махалли со сложной криминальной ситуацией, изучать работу с молодежью, женщинами и безработными, а также принимать меры по устранению социальных и бытовых проблем. В планах также разработка до 1 ноября 2026 года и популяризация мобильного приложения "Менинг инспекторим" ("Мой инспектор"). Данное приложение создаст возможность для онлайн-диалога граждан с инспекторами по профилактике махалли, отправки фото-, аудио-, видеосообщений и тревожных сообщений, а также для оценки работы инспекторов. Еще одно нововведение, которое необходимо осуществить до 1 мая 2026-го — внедрение, а также интеграция между судами модуля "E-nizoli oila" информационной системы "E-ijtimoiy profilaktika". Он позволит осуществлять сбор, анализ и мониторинг данных о конфликтных семьях.

