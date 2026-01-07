https://uz.sputniknews.ru/20260107/shkolniki-iz-uzbekistana-pribyli-v-sankt-peterburg-54673401.html

Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже — юные узбекистанцы проводят каникулы в Санкт-Петербурге

Зампредседателя ФНПР: Летом 2024 года более ста российских детей побывали в Узбекистане, а нынешняя поездка ребят в Россию – ответный визит и знак дружбы.

2026-01-07T15:16+0500

2026-01-07T15:16+0500

2026-01-07T15:16+0500

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Сегодня школьники из Узбекистана по приглашению Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и при поддержке Федерации профсоюзов Узбекистана прибыли в Санкт-Петербург, где они проведут несколько дней. Об этом сообщает Центральная профсоюзная газета "Солидарность".Каждый юный гость из Узбекистана получил подарок от ФНПР: рюкзак, теплый пуховик и шапочку, а также именное свидетельство об участии в программе.По словам зампредседателя ФНПР Сергея Некрасова, встретившего детей в Санкт-Петербурге, организация детского отдыха и культурного обмена — давняя традиция профсоюзов. Так, летом 2024 года более ста российских детей посетили Узбекистан, а нынешняя поездка ребят в Россию — ответный визит и знак дружбы.Узбекистанцы уже побывали на экскурсии по новогодней Северной столице РФ и в Планетарии. Также они посетят Эрмитаж, Петергоф, Юсуповский дворец, музей Фаберже, музей РЖД и другие знаковые культурные объекты Петербурга. Поездка завершится 10 января. Напомним, с 5 по 9 января еще одна группа детей из Узбекистана (44 ребенка и 6 сопровождающих) также по приглашению ФНПР находится в Москве.В течение пяти дней они познакомятся с главными достопримечательностями столицы РФ: посетят Красную площадь, парк "Зарядье" и Медиакомплекс "Полет над Москвой", увидят Москву-Сити со смотровой площадки "Panorama 360", Музей Победы на Поклонной горе, ВДНХ с павильоном "Атом" и Музей космонавтики, а также побывают на Воробьевых горах.Кульминацией станет визит на Кремлевскую елку и экскурсия по Кремлю. Кроме того, гостей российской столицы ждут интерактивные мастер-классы, в том числе на фабрике елочных игрушек, прогулки по историческому центру, включая ГУМ и Никольскую улицу, а также посещение мюзикла "Последняя сказка" в Московском дворце молодежи.

