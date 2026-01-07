https://uz.sputniknews.ru/20260107/skolko-konfet-mojno-est-detyam-54663507.html

Врач: сколько конфет можно есть детям

Врач: сколько конфет можно есть детям

Sputnik Узбекистан

Детям старше трех лет лучше давать конфеты не каждый день, а два-три раза в неделю

2026-01-07T22:05+0500

2026-01-07T22:05+0500

2026-01-07T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

дети

конфеты

здоровье

новый год

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1028/71/10287111_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0a8cc68732b67a818183179163f63ec3.jpg

Детям можно съедать не более трех конфет в день, лучше всего не позволять им есть сладости ежедневно, сообщает РИА Новости со ссылкой на ассистента кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заура Хатшукова.Новогодние праздники невозможно представить без сладких подарков для детей. Многие ребятишки могут за раз съесть целый пакет шоколадок и батончиков, даже если потом будет плохо.Конфеты содержат большое количество углеводов и жиров. Из-за злоупотребления сладким у ребенка может заболеть живот, возникнуть тошнота, запор, а в некоторых случаях — рвота.Он добавил, что эти цифры — абсолютный максимум для здорового ребенка, а не ежедневная норма. Детям лучше давать конфеты не каждый день, а два-три раза в неделю. Ни в коем случае нельзя есть сладкое на голодный желудок — это огромная нагрузка на поджелудочную железу. Большая доза сладкого вызывает резкий скачок инсулина, что вредно даже для взрослого. Кроме того, перебор со сладостями может спровоцировать аллергические реакции — кожный зуд или высыпания.Специалист также рекомендует есть сладкое лучше после завтрака или обеда, а вот за ужином воздержаться от десертов.

https://uz.sputniknews.ru/20251127/kak-vyrastit-zdorovogo-rebenka-53766387.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дети конфеты