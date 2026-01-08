https://uz.sputniknews.ru/20260108/doxody-i-rasxody-konsolidirovannogo-byudjeta-uzbekistana-v-2026-2028-godax-54696191.html
В 2028 году расходы консолидированного бюджета в Узбекистане вырастут до 644,56 трлн сумов, против 567, 74 трлн в 2025-ом
2026-01-08T16:39+0500
2026-01-08T16:39+0500
2026-01-08T17:24+0500
Доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана в 2026–2028 годах
16:39 08.01.2026 (обновлено: 17:24 08.01.2026)
В 2028 году расходы консолидированного бюджета в Узбекистане вырастут до 644,56 трлн сумов против 480,50 трлн в 2025-м.
Доходная часть консолидированного бюджета республики в 2027 году оценивается в 584,97 трлн сумов, что на 13,4% превышает значения текущего периода.
Основная нагрузка по наполнению казны придется на прямой госбюджет (425,53 трлн сумов), в то время как целевые фонды обеспечат поступления в размере 87,49 трлн сумов.
Расходная часть при этом будет соразмерно увеличиваться. К 2028 году доходы консолидированного бюджета достигнут 663,2 трлн сумов, а расходы превысят 644 трлн сумов.
Суммарный дефицит консолидированного бюджета также продолжит движение вверх, увеличившись с 68,36 трлн сумов в следующем году до 78,11 трлн сумов к завершению прогнозного трехлетнего цикла.
