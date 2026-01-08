https://uz.sputniknews.ru/20260108/kak-pitatsya-v-zavisimosti-ot-tipa-pischevareniya-54680091.html
Как питаться в зависимости от типа пищеварения — врач
Как питаться в зависимости от типа пищеварения — врач
Sputnik Узбекистан
Нутрициолог назвала три типа пищеварения: вялый, чувствительный и воспаленный
2026-01-08T22:03+0500
2026-01-08T22:03+0500
2026-01-08T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
правильное питание
еда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/09/45110145_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_15491ee77c1db9a64015676bd5dad012.jpg
У каждого человека свой тип пищеварения и это необходимо учитывать, выбирая те или иные блюда, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по восточной медицине Ирину Шиманскую.По ее словам, если вас часто беспокоят вздутие, тяжесть, изжога или боль после еды, а привычные рекомендации не работают или делают только хуже, значит вы неверно выбрали свой тип работы ЖКТ.Эксперт рассказала, что особенности пищеварения можно условно разделить на три типа: вялое, чувствительное и воспаленное. В этом случае она рекомендует выбирать теплую, легкую, но питательную еду — тушеные овощи, каши, бульоны, специи (имбирь, черный перец, куркуму, кардамон). Избегать нужно тяжелых мясных блюд, холодной и жирной пищи, сырых салатов и молочки.Также эксперт рассказала о чувствительном пищеварении, которое часто реагирует на стресс.Чтобы уменьшить дискомфорт, она советует выбирать мягкую, нейтральную, неострую еду: рис, кабачки, морковь, тыкву, супы-пюре, авокадо, пить теплую воду, травяные отвары ромашки, фенхеля или липы, а также избегать кислого, жареного, острого, кофе, алкоголя, цитрусовых, томатов и имбиря.Воспаленное пищеварение говорит само за себя: тело "горит" изнутри, рассказала нутрициолог.По ее словам, главное при таком типе — успокоить пищеварение. Лучше выбирать легкую, теплую, но не горячую еду — овощи на пару, каши, масло гхи, немного авокадо или тыквы. В пищу можно и нужно добавлять противовоспалительные специи: куркуму, кориандр, фенхель. Специалист рекомендует также избегать алкоголя, острого, жареного, чеснока, лука, кофе и уксуса. При воспаленном типе пищеварения полезны напитки с алоэ или отвар семян льна, поскольку они обволакивают и восстанавливают слизистую.
https://uz.sputniknews.ru/20260104/dietolog-kak-perezagruzit-organizm-posle-novogodnix-zastoliy-54630337.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/09/45110145_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_352e0854dc18ceeafe4554c67feb525f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
боль еда нутрициолог тип пищеварение
боль еда нутрициолог тип пищеварение
Как питаться в зависимости от типа пищеварения — врач
Нутрициолог назвала три типа пищеварения: вялый, чувствительный и воспаленный.
У каждого человека свой тип пищеварения и это необходимо учитывать, выбирая те или иные блюда, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на эксперта по восточной медицине Ирину Шиманскую.
По ее словам, если вас часто беспокоят вздутие, тяжесть, изжога или боль после еды, а привычные рекомендации не работают или делают только хуже, значит вы неверно выбрали свой тип работы ЖКТ.
Эксперт рассказала, что особенности пищеварения можно условно разделить на три типа: вялое, чувствительное и воспаленное.
"Вялое пищеварение чаще всего проявляется тяжестью и вздутием после еды, наличием отрыжки, появлением сонливости во второй половине дня, склонностью к запорам, отекам и низкому уровню энергии. При таком типе ЖКТ проявляется низкая кислотность, застой желчи, недостаток ферментов и "ленивый" кишечник. Определить вялое пищеварение достаточно просто. Подойдите утром к зеркалу, до чистки зубов и высуньте язык. Если на нем будет белый налет — это признак вялого пищеварения", — пояснила Шиманская.
В этом случае она рекомендует выбирать теплую, легкую, но питательную еду — тушеные овощи, каши, бульоны, специи (имбирь, черный перец, куркуму, кардамон). Избегать нужно тяжелых мясных блюд, холодной и жирной пищи, сырых салатов и молочки.
Также эксперт рассказала о чувствительном пищеварении, которое часто реагирует на стресс.
"Проявляется жжением и болью на голодный желудок, изжогой, чувством "кома в горле", вздутием и спазмами после еды. Многие отмечают, что на голодный желудок становится плохо, а после кофе или кислого — "горит внутри". При этом часто наблюдается тревожность, чувствительность к запахам и шуму, нарушения сна. У этого типа ЖКТ обычно раздраженная слизистая, повышенная кислотность и нарушение моторики. Чтобы проверить, обратите внимание: если язык розовый, влажный, но с красноватыми участками на кончике или по центру — это типичная картина чувствительного пищеварения", — отметила Шиманская.
Чтобы уменьшить дискомфорт, она советует выбирать мягкую, нейтральную, неострую еду: рис, кабачки, морковь, тыкву, супы-пюре, авокадо, пить теплую воду, травяные отвары ромашки, фенхеля или липы, а также избегать кислого, жареного, острого, кофе, алкоголя, цитрусовых, томатов и имбиря.
Воспаленное пищеварение говорит само за себя: тело "горит" изнутри, рассказала нутрициолог.
"Любая еда вызывает тяжесть или боль, появляются изжога, диарея, слизь в стуле, сыпь, пигментация или покраснение кожи. Часто беспокоят ПМС, раздражительность, чувство внутреннего жара, особенно в верхней части тела. При таком типе ЖКТ слизистая воспалена, кислотность повышена, есть склонность к синдрому избыточного бактериального роста и проблемам с кишечником. Язык при этом часто ярко-красный или с коричневатым налетом", — перечислила Ирина Шиманская.
По ее словам, главное при таком типе — успокоить пищеварение. Лучше выбирать легкую, теплую, но не горячую еду — овощи на пару, каши, масло гхи, немного авокадо или тыквы. В пищу можно и нужно добавлять противовоспалительные специи: куркуму, кориандр, фенхель. Специалист рекомендует также избегать алкоголя, острого, жареного, чеснока, лука, кофе и уксуса. При воспаленном типе пищеварения полезны напитки с алоэ или отвар семян льна, поскольку они обволакивают и восстанавливают слизистую.