Как питаться в зависимости от типа пищеварения — врач

Как питаться в зависимости от типа пищеварения — врач

Нутрициолог назвала три типа пищеварения: вялый, чувствительный и воспаленный

У каждого человека свой тип пищеварения и это необходимо учитывать, выбирая те или иные блюда, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по восточной медицине Ирину Шиманскую.По ее словам, если вас часто беспокоят вздутие, тяжесть, изжога или боль после еды, а привычные рекомендации не работают или делают только хуже, значит вы неверно выбрали свой тип работы ЖКТ.Эксперт рассказала, что особенности пищеварения можно условно разделить на три типа: вялое, чувствительное и воспаленное. В этом случае она рекомендует выбирать теплую, легкую, но питательную еду — тушеные овощи, каши, бульоны, специи (имбирь, черный перец, куркуму, кардамон). Избегать нужно тяжелых мясных блюд, холодной и жирной пищи, сырых салатов и молочки.Также эксперт рассказала о чувствительном пищеварении, которое часто реагирует на стресс.Чтобы уменьшить дискомфорт, она советует выбирать мягкую, нейтральную, неострую еду: рис, кабачки, морковь, тыкву, супы-пюре, авокадо, пить теплую воду, травяные отвары ромашки, фенхеля или липы, а также избегать кислого, жареного, острого, кофе, алкоголя, цитрусовых, томатов и имбиря.Воспаленное пищеварение говорит само за себя: тело "горит" изнутри, рассказала нутрициолог.По ее словам, главное при таком типе — успокоить пищеварение. Лучше выбирать легкую, теплую, но не горячую еду — овощи на пару, каши, масло гхи, немного авокадо или тыквы. В пищу можно и нужно добавлять противовоспалительные специи: куркуму, кориандр, фенхель. Специалист рекомендует также избегать алкоголя, острого, жареного, чеснока, лука, кофе и уксуса. При воспаленном типе пищеварения полезны напитки с алоэ или отвар семян льна, поскольку они обволакивают и восстанавливают слизистую.

