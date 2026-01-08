Лебедев: Интеграция в военной сфере в СНГ развивается по всем направлениям

https://uz.sputniknews.ru/20260108/lebedev-integratsiya-v-voennoy-sfere-v-sng-razvivaetsya-po-vsem-napravleniyam-54687786.html

Генсек СНГ отметил, что основные цели военного сотрудничества государств Содружества на среднесрочную перспективу состоят в координации совместных усилий в целях укрепления национальных вооруженных сил и безопасного развития международной организации

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Интеграция в военной сфере в рамках Содружества Независимых Государств развивается по всем основным направлениям, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.Как отметил Генсек СНГ, основные цели военного сотрудничества государств Содружества на среднесрочную перспективу состоят в координации совместных усилий на приоритетных направлениях, способствующих укреплению национальных вооруженных сил и безопасному развитию данной международной организации.

