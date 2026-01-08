https://uz.sputniknews.ru/20260108/lebedev-integratsiya-v-voennoy-sfere-v-sng-razvivaetsya-po-vsem-napravleniyam-54687786.html
Лебедев: Интеграция в военной сфере в СНГ развивается по всем направлениям
Лебедев: Интеграция в военной сфере в СНГ развивается по всем направлениям
Генсек СНГ отметил, что основные цели военного сотрудничества государств Содружества на среднесрочную перспективу состоят в координации совместных усилий в целях укрепления национальных вооруженных сил и безопасного развития международной организации
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Интеграция в военной сфере в рамках Содружества Независимых Государств развивается по всем основным направлениям, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.Как отметил Генсек СНГ, основные цели военного сотрудничества государств Содружества на среднесрочную перспективу состоят в координации совместных усилий на приоритетных направлениях, способствующих укреплению национальных вооруженных сил и безопасному развитию данной международной организации.
Лебедев: Интеграция в военной сфере в СНГ развивается по всем направлениям
Генсек СНГ отметил, что основные цели военного сотрудничества государств Содружества на среднесрочную перспективу состоят в координации совместных усилий в целях укрепления национальных вооруженных сил и безопасного развития международной организации.
Интеграция в военной сфере в рамках Содружества Независимых Государств развивается по всем основным направлениям, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
"Интеграционные процессы в военной области развиваются на всех основных направлениях — от планирования до ведения конкретных боевых операций во время учений, совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, комплексных тренировок, учебно-методических сборов", — сказал он.
Как отметил Генсек СНГ, основные цели военного сотрудничества государств Содружества на среднесрочную перспективу состоят в координации совместных усилий на приоритетных направлениях, способствующих укреплению национальных вооруженных сил и безопасному развитию данной международной организации.
"Концепцией военного сотрудничества до 2030 года предусматривается качественное совершенствование механизмов создания и развития совместных (объединенных) систем военного назначения. В частности, планируется обеспечивать развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ (радиационной, химической и биологической — прим. ред.) обстановки, единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил", — пояснил Лебедев.