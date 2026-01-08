Мирзиёев наградил работников органов прокуратуры в честь профессионального праздника
© Пресс-служба президента УзбекистанаНаграждение по случаю Дня учителей и наставников
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В республике День работников органов прокуратуры ежегодно отмечают 8 января. В этом году награды присуждены 10 представителям сферы.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы работников органов прокуратуры в честь профессионального праздника.
Награды присуждены 10 представителям сферы.
Таким образом глава республики отметил их многолетний самоотверженный труд в органах прокуратуры, огромный вклад в укрепление законности и правопорядка в стране, образцовую деятельность на пути защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства, охраняемых законом, особые заслуги в предотвращении правонарушений и повышении правовой культуры в обществе, воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине.
В соответствии с указом награждены:
орденом "Мехнат шухрати"
Калонов Ботир Хамзаевич — председатель Общественного центра социальной поддержки ветеранов прокуратуры Республики Узбекистан;
орденом "Мардлик"
Юнусов Марат Эркинович — первый заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз;
орденом "Дустлик"
Разакова Гулчехра Нарзуллаевна — старший инспектор Ташкентского городского управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз;
медалью "Жасорат"
Зарипов Жамшид Баходирович — начальник отдела прокуратуры Джизакской области,
Махмудов Муродбек Мадиёрович — ответственный работник Администрации Президента РУз;
медалью "Содик хизматлари учун"
Ахмедов Бахридин Тожиевич — заместитель Навоийского специализированного прокурора;
Рахимов Урал Ташбулович — старший помощник прокурора Тайлакского района Самаркандской области;
Юнусов Баходир Холиярович — прокурор Кызырыкского района Сурхандарьинской области;
медалью "Шухрат"
Гаиббаева Нигина Тайиржоновна — начальник отдела прокуратуры Наманганской области;
Кобулов Дилмурод Кобулович — заместитель прокурора Сырдарьинской области.
Напомним, что в соответствии с Законом "Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан" от 19 декабря 2016 года, 8 января в республике объявлен Днем работников прокуратуры.