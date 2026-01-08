https://uz.sputniknews.ru/20260108/mirziyoev-nagradil-rabotnikov-organov-prokuratury-54684637.html

Мирзиёев наградил работников органов прокуратуры в честь профессионального праздника

Мирзиёев наградил работников органов прокуратуры в честь профессионального праздника

В республике День работников органов прокуратуры ежегодно отмечают 8 января. В этом году награды присуждены 10 представителям сферы

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы работников органов прокуратуры в честь профессионального праздника. Награды присуждены 10 представителям сферы. Таким образом глава республики отметил их многолетний самоотверженный труд в органах прокуратуры, огромный вклад в укрепление законности и правопорядка в стране, образцовую деятельность на пути защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства, охраняемых законом, особые заслуги в предотвращении правонарушений и повышении правовой культуры в обществе, воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине. В соответствии с указом награждены: орденом "Мехнат шухрати" орденом "Мардлик" орденом "Дустлик" медалью "Жасорат" медалью "Содик хизматлари учун" медалью "Шухрат" Напомним, что в соответствии с Законом "Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан" от 19 декабря 2016 года, 8 января в республике объявлен Днем работников прокуратуры.

