Беларусь предложила ускорить создание в ЕАЭС единого реестра несоответствующей продукции
13:00 08.01.2026 (обновлено: 13:07 08.01.2026)
© Sputnik / Александр КондратюкФлаги стран ЕАЭС
© Sputnik / Александр Кондратюк
Подписаться
Председатель Госстандарта Беларуси: Защита потребителей государств-членов Союза от опасной, не соответствующей обязательным требованиям продукции носит комплексный характер.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Беларусь предлагает ускорить создание в ЕАЭС единого реестра несоответствующей продукции, заявила председатель Госстандарта страны Елена Моргунова, сообщает БелТА.
"Хотелось бы, чтобы общий, единый реестр не соответствующей обязательным требованиям продукции был принят как можно быстрее. Такой реестр в Беларуси есть, но на сегодня он пока единственный на площадке ЕАЭС", — сказала Моргунова в ходе круглого стола "Итоги председательства Республики Беларусь в ЕАЭС".
Она отметила, что защита потребителей государств-членов Союза от опасной, не соответствующей обязательным требованиям продукции носит комплексный характер. Начинается она с установления современных требований в технических регламентах Союза и во взаимосвязанных с ними стандартах, прозрачности и прослеживаемости процедур аккредитации органов по оценке соответствия, добросовестного выполнения лабораториями и органами по сертификации своих функций.
В 2025 году активно велась работа по ужесточению критериев включения в единый реестр органов по оценке соответствия.
Стартовала уже вторая взаимная сравнительная оценка: она реализуется в отношении органа по аккредитации Армении.
В сфере оценки соответствия продолжают работы по совершенствованию требований техрегламентов Союза в части процедур оценки соответствия.
Завершают работы по совершенствованию единого реестра документов об оценке соответствия.
При этом уже сегодня в автоматическом режиме предоставляют сведения о документах об оценке соответствия всем заинтересованным органам Союза.
Также в этом году реализовывали соглашение о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции.
"Большая часть работ в сфере защиты рынка ЕАЭС уже реализована. Вместе с тем отдельные вопросы требуют уточнения и совершенствования механизмов", — отметила председатель Госстандарта Беларуси.