Пять самых популярных стран среди узбекистанцев для получения образования
Пять самых популярных стран среди узбекистанцев для получения образования
Sputnik Узбекистан
Чаще всего граждане Узбекистана выбирали российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.
2026-01-09T17:28+0500
2026-01-09T17:53+0500
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–ноябре 2025 года 27,8 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.Этот показатель снизился почти на 6,7 тысяч человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.В топ-10 вошли:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Пять самых популярных стран среди узбекистанцев для получения образования

17:28 09.01.2026 (обновлено: 17:53 09.01.2026)
Подписаться
Чаще всего граждане Узбекистана выбирают российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–ноябре 2025 года 27,8 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.
Этот показатель снизился почти на 6,7 тысяч человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.
Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.
В топ-10 вошли:
Китай — 1 231 человек;
Казахстан — 1 074 человека;
Великобритания — 870 человек;
Германия — 384 человека;
США — 333 человека.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу
6 января, 10:55
6 января, 10:55
