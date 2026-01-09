https://uz.sputniknews.ru/20260109/pyat-samyx-populyarnyx-stran-sredi-uzbekistantsev-dlya-polucheniya-obrazovaniya-54713107.html

Пять самых популярных стран среди узбекистанцев для получения образования

Пять самых популярных стран среди узбекистанцев для получения образования

Sputnik Узбекистан

Чаще всего граждане Узбекистана выбирали российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.

2026-01-09T17:28+0500

2026-01-09T17:28+0500

2026-01-09T17:53+0500

образование

инфографика

учеба

статистика

узбекистан

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54712524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e609b25853daa649e6cc20b061375c3e.png

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–ноябре 2025 года 27,8 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.Этот показатель снизился почти на 6,7 тысяч человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.В топ-10 вошли:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20260106/top-5-stran-otkuda-bolshe-vsego-priezjali-v-uzbekistan-na-uchebu-54651365.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

образование учеба инфографика узбекистан россия