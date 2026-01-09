https://uz.sputniknews.ru/20260109/pyat-samyx-populyarnyx-stran-sredi-uzbekistantsev-dlya-polucheniya-obrazovaniya-54713107.html
Пять самых популярных стран среди узбекистанцев для получения образования
2026-01-09T17:28+0500
2026-01-09T17:28+0500
2026-01-09T17:53+0500
образование
инфографика
учеба
статистика
узбекистан
россия
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–ноябре 2025 года 27,8 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.Этот показатель снизился почти на 6,7 тысяч человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.В топ-10 вошли:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
Пять самых популярных стран среди узбекистанцев для получения образования
17:28 09.01.2026 (обновлено: 17:53 09.01.2026)
Чаще всего граждане Узбекистана выбирают российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–ноябре 2025 года 27,8 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.
Этот показатель снизился почти на 6,7 тысяч человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 11 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 235 человек.
Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.
Казахстан — 1 074 человека;
Великобритания — 870 человек;
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.