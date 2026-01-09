https://uz.sputniknews.ru/20260109/rossiyskaya-armiya-osvobodila-zelenoe-v-zaporojskoy-oblasti-54711122.html
Российская армия освободила Зеленое в Запорожской области
Зеленое освободили подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". В боях за населенный пункт ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, освобождение населенного пункта Зеленое в Запорожской области имеет важное тактическое значение. Штурмовые подразделения российской группировки заняли район обороны противника площадью более восьми квадратных километров.Отмечается, что украинские формирования предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в освобожденном населенном пункте.В зоне действия группировки "Восток" потери ВСУ составили более 1680 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, добавили в военном ведомстве.
15:15 09.01.2026 (обновлено: 15:51 09.01.2026)
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным ведомства, освобождение населенного пункта Зеленое в Запорожской области имеет важное тактическое значение. Штурмовые подразделения российской группировки заняли район обороны противника площадью более восьми квадратных километров.
Отмечается, что украинские формирования предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в освобожденном населенном пункте.
"Противник силами отдельных штурмовых групп предпринял пять контратак в попытке вернуть утраченные позиции. В результате грамотных действий подразделений группировки "Восток" все атаки были отражены", — говорится в сообщении.
В зоне действия группировки "Восток" потери ВСУ составили более 1680 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, добавили в военном ведомстве.