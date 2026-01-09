https://uz.sputniknews.ru/20260109/rossiyskaya-armiya-osvobodila-zelenoe-v-zaporojskoy-oblasti-54711122.html

Российская армия освободила Зеленое в Запорожской области

Зеленое освободили подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". В боях за населенный пункт ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, освобождение населенного пункта Зеленое в Запорожской области имеет важное тактическое значение. Штурмовые подразделения российской группировки заняли район обороны противника площадью более восьми квадратных километров.Отмечается, что украинские формирования предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в освобожденном населенном пункте.В зоне действия группировки "Восток" потери ВСУ составили более 1680 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, добавили в военном ведомстве.

