В городе Нилай завершился первый этап соревнований по велотреку "ASEAN Track Series". По его итогам сборная Узбекистана завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали на соревнованиях по велотреку, которые проходят 7–11 января в Малайзии, сообщает НОК.В городе Нилай завершился первый этап соревнований по велотреку "ASEAN Track Series". По его итогам сборная Узбекистана завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали. Три награды высшей пробы в дисциплинах омниум, скрэтч и элиминейшн завоевал Сергей Ростовцев.А бронзы удостоилась Нафосат Козиева в элиминейшн. Теперь узбекские велогонщики продолжат выступления во втором этапе соревнований, который пройдет в этом же городе 10-11 января.Соревнования являются отборочным этапом Кубка мира по велоспорту на треке, который состоится в Австралии в марте. Рейтинговые очки, накопленные на этапах Кубка мира, обеспечат путевку на чемпионат мира по велоспорту на треке, который пройдет в Шанхае в октябре.
Узбекистанские велоспортсмены завоевали три "золота" на соревнованиях в Малайзии

В городе Нилай завершился первый этап соревнований по велотреку "ASEAN Track Series". По его итогам сборная Узбекистана завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали на соревнованиях по велотреку, которые проходят 7–11 января в Малайзии, сообщает НОК.
В городе Нилай завершился первый этап соревнований по велотреку "ASEAN Track Series". По его итогам сборная Узбекистана завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали.
Три награды высшей пробы в дисциплинах омниум, скрэтч и элиминейшн завоевал Сергей Ростовцев.
А бронзы удостоилась Нафосат Козиева в элиминейшн.
Теперь узбекские велогонщики продолжат выступления во втором этапе соревнований, который пройдет в этом же городе 10-11 января.
Соревнования являются отборочным этапом Кубка мира по велоспорту на треке, который состоится в Австралии в марте. Рейтинговые очки, накопленные на этапах Кубка мира, обеспечат путевку на чемпионат мира по велоспорту на треке, который пройдет в Шанхае в октябре.
