Более 80 тысяч иностранцев выбрали Узбекистан для лечения в 2025 году

Более 80 тысяч иностранцев выбрали Узбекистан для лечения в 2025 году

Чаще всего лечиться в Узбекистан приезжали граждане Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, России и Афганистана.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе – октябре 2025 года в Узбекистан на лечение прибыло 80 653 иностранных гражданина.Чаще всего республику с целью поправить здоровье посещали жители соседнего Таджикистана — 55 851 человек.В пятерку также вошли граждане Кыргызстана (14 296), Казахстана (7 633), России (1 820) и Афганистана (678 человек).Граждане еще каких стран приезжали лечиться в Узбекистан в 2025 году:Ранее в своем послании к Сенату и народу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что в 2026 году на на развитие сферы здравоохранения будет выделено вдвое больше средств — 3,5 трлн сумов.Средства будут направлены на лечение инфарктов, инсультов, онкологических и неврологических заболеваний, других опасных неинфекционных болезней, а также на трансплантацию, вакцинацию и охрану здоровья матери и ребенка.

