СВО: средства ПВО России сбили ракету "Нептун" и 70 украинских беспилотников

Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, снабжающим украинский ВПК.
2026-01-10T16:52+0500
2026-01-10T16:52+0500
2026-01-10T17:11+0500
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В ходе СВО средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 70 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, снабжающим украинский ВПК.Также российские бойцы атаковали хранилища горючего и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.Всего с начала спецоперации потери противника составили 670 самолетов, 283 вертолета, 108 276 дронов, 645 ЗРК, 27 042 танка и других ББМ, 1637 боевых машин РСЗО, 32 484 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 345 единиц специальной военной автотехники.
16:52 10.01.2026 (обновлено: 17:11 10.01.2026)
Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, снабжающим военно-промышленный комплекс Украины.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В ходе СВО средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 70 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, снабжающим украинский ВПК.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении.
Также российские бойцы атаковали хранилища горючего и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Всего с начала спецоперации потери противника составили 670 самолетов, 283 вертолета, 108 276 дронов, 645 ЗРК, 27 042 танка и других ББМ, 1637 боевых машин РСЗО, 32 484 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 345 единиц специальной военной автотехники.