СВО: средства ПВО России сбили ракету "Нептун" и 70 украинских беспилотников

Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, снабжающим украинский ВПК.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В ходе СВО средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 70 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, снабжающим украинский ВПК.Также российские бойцы атаковали хранилища горючего и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.Всего с начала спецоперации потери противника составили 670 самолетов, 283 вертолета, 108 276 дронов, 645 ЗРК, 27 042 танка и других ББМ, 1637 боевых машин РСЗО, 32 484 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 345 единиц специальной военной автотехники.

