Сергей Лебедев: Энергетика СНГ ежегодно демонстрирует устойчивый рост
По словам генсека Содружества, рост производства электроэнергии в странах СНГ в 2024 году составил в среднем более 4%.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Энергетика СНГ ежегодно демонстрирует устойчивый рост, сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что эту сферу в государствах-участниках СНГ отличает ряд уникальных преимуществ.
"Энергетику государств-участников СНГ отличает ряд уникальных преимуществ. Со времен СССР нам досталась надежная разветвленная энергетическая инфраструктура, совместный промышленный, научный и кадровый потенциал. И в рамках СНГ взаимодействие в сфере энергетики осуществляется весьма плодотворно. За прошедшие десятилетия проведена широкая модернизация действующих и введены в строй новые мощности. Сегодня можно говорить, что на пространстве СНГ существует общий электроэнергетический рынок", — сказал Лебедев.
По его словам, это и обуславливает ежегодный устойчивый рост энергетики в Содружестве.
"В частности, рост производства электроэнергии в странах Содружества в 2024 году составил в среднем более 4%", — уточнил генсек.
В настоящее время одной из концептуальных задач в сфере энергетики является обеспечение параллельной работы энергосистем государств, позволяющей осуществлять взаимопоставки и транзит электроэнергии на пространстве Содружества, сказал Лебедев.
"Кстати говоря, в 2024 году к параллельной работе присоединилась энергосистема республики Таджикистан, что положительно отразилось на надежности энергоснабжения и повышении энергетической безопасности региона в целом", — добавил он.
Лебедев отдельно выделил вклад атомных технологий в развитие экономики государств СНГ.
"На пространстве СНГ атомные станции работают или строятся в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Украине. Не так давно в Москве прошел Глобальный атомный форум. Нисколько не сомневаюсь, что его результаты, прозвучавшие на нем выступления и конкретные предложения, особенно планы по строительству в Томской области первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом, являются прямым подтверждением тому, что вопрос о разных уровнях обеспечения энергоресурсами для стран СНГ не является первоочередным", — резюмировал он, отвечая на вопрос о неравном уровне обеспечения энергоресурсами стран Содружества.