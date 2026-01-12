Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Польза и опасность яблочного уксуса — врач
Яблочный уксус – продукт, который активно используют, как в кулинарии, так и в медицине
Какими свойствами обладает яблочный уксус и кому он противопоказан, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.По его словам, яблочный уксус — продукт, который активно используют, как в кулинарии, так и в медицине. Прием яблочного уксуса восстанавливает функционирование желудочно-кишечного тракта, помогает бороться с изжогой и метеоризмом, а также помогает избавится от лишних килограммов.При этом он предупредил, что, как и любой продукт, яблочный уксус имеет противопоказания.
Яблоки сорта "Крепсон"
Яблоки сорта Крепсон - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яблочный уксус — продукт, который активно используют как в кулинарии, так и в медицине.
Какими свойствами обладает яблочный уксус и кому он противопоказан, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.
По его словам, яблочный уксус — продукт, который активно используют, как в кулинарии, так и в медицине. Прием яблочного уксуса восстанавливает функционирование желудочно-кишечного тракта, помогает бороться с изжогой и метеоризмом, а также помогает избавится от лишних килограммов.
"Основная польза уксуса заключается в том, что у него есть хорошие антимикробные свойства, и все патогенные бактерии, которые могут поступить в организм вместе с едой, нейтрализуются. Но тут все зависит от количества, не больше одной столовой ложки на приготовление блюд. И, конечно, ни в коем случае в чистом виде уксус не употребляется. Также, когда нет совсем ничего под рукою, им можно им можно обрабатывать какие-то бактериальные раны, просто нанося на ватный диск", — пояснил врач.
При этом он предупредил, что, как и любой продукт, яблочный уксус имеет противопоказания.

"Надо понимать, что в любом случае, будь то яблочный уксус либо любой другой, это в первую очередь кислота, а кислота наиболее опасна для желудочно-кишечного тракта. С одной стороны, она может санировать ЖКТ, справляясь с патогенными бактериями. С другой стороны, самые большие осторожности и противопоказания употребления яблочного уксуса либо любого другого — это язвенная болезнь желудка в хронической стадии, стадия обострения гастритов и любых любые эрозивных поражений желудочно-кишечного тракта. Здесь нужно быть с этим очень осторожным", — заключил Прокофьев.

