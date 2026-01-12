Польза и опасность яблочного уксуса — врач

"Основная польза уксуса заключается в том, что у него есть хорошие антимикробные свойства, и все патогенные бактерии, которые могут поступить в организм вместе с едой, нейтрализуются. Но тут все зависит от количества, не больше одной столовой ложки на приготовление блюд. И, конечно, ни в коем случае в чистом виде уксус не употребляется. Также, когда нет совсем ничего под рукою, им можно им можно обрабатывать какие-то бактериальные раны, просто нанося на ватный диск", — пояснил врач.