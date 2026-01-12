https://uz.sputniknews.ru/20260112/v-sng-razrabotayut-strategiyu-razvitiya-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-do-2050-goda-54747103.html
В СНГ разработают стратегию развития топливно-энергетического комплекса до 2050 года
Сергей Лебедев: Государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Электроэнергетический совет СНГ разрабатывает проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса Содружества на период до 2050 года, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.Отвечая на вопрос об энергетической стабильности, Лебедев отметил, что государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
Электроэнергетический совет СНГ разрабатывает проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса Содружества на период до 2050 года, сообщил
генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
"В целях формирования дополнительных механизмов развития отрасли и эффективного реагирования на вызовы, затрагивающие топливно-энергетический комплекс и требующие координации усилий, электроэнергетическим советом СНГ разрабатывается проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса государств-участников СНГ на период до 2050 года", — сказал он.
Отвечая на вопрос об энергетической стабильности, Лебедев отметил, что государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере.
"В целях комплексного решения данного вопроса в октябре 2025 года принята "Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности", инициированная российской стороной", — напомнил он.