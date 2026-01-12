В СНГ разработают стратегию развития топливно-энергетического комплекса до 2050 года

https://uz.sputniknews.ru/20260112/v-sng-razrabotayut-strategiyu-razvitiya-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-do-2050-goda-54747103.html

Сергей Лебедев: Государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Электроэнергетический совет СНГ разрабатывает проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса Содружества на период до 2050 года, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.Отвечая на вопрос об энергетической стабильности, Лебедев отметил, что государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере.

