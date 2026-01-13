https://uz.sputniknews.ru/20260113/kak-naladit-rejim-sna-posle-prazdnikov--vrach-54765243.html

Как наладить режим сна после праздников — врач

Как наладить режим сна после праздников — врач

Sputnik Узбекистан

Специалист перечислил три главных правилах, которые позволят вернуться в привычный режим сна

2026-01-13T22:03+0500

2026-01-13T22:03+0500

2026-01-13T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

сон

здоровье

новогодние праздники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/15/32438014_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4406806db8f6beea217999cd89505e41.jpg

Чтобы наладить режим сна после праздников, нужно ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины и за час до сна выключать все гаджеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова.Кроме того, он рекомендует снизить физическую активность позднее десяти часов вечера, поскольку в это время у человека начинается "внутренняя ночь", когда вырабатывается мелатонин.

https://uz.sputniknews.ru/20251204/kakaya-eda-mojet-vyzvat-nochnye-koshmary-53928992.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

праздники сон режим