https://uz.sputniknews.ru/20260113/kak-naladit-rejim-sna-posle-prazdnikov--vrach-54765243.html
Как наладить режим сна после праздников — врач
Sputnik Узбекистан
Специалист перечислил три главных правилах, которые позволят вернуться в привычный режим сна
2026-01-13T22:03+0500
Чтобы наладить режим сна после праздников, нужно ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины и за час до сна выключать все гаджеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова.Кроме того, он рекомендует снизить физическую активность позднее десяти часов вечера, поскольку в это время у человека начинается "внутренняя ночь", когда вырабатывается мелатонин.
Чтобы наладить режим сна после праздников, нужно ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины и за час до сна выключать все гаджеты, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова.
"Чтобы вернуть привычный режим сна, его нужно просто начать соблюдать. Главные три правила: ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины, за час до сна выключать все гаджеты — они излучают синий свет, оказывающий возбуждающее действие, а просмотр новостей будоражит сознание", — пояснил специалист.
Кроме того, он рекомендует снизить физическую активность позднее десяти часов вечера, поскольку в это время у человека начинается "внутренняя ночь", когда вырабатывается мелатонин.
"Важно тщательно организовать спальное место. Лучше обойтись без телевизора в спальне, чтобы не было соблазна смотреть его ночью. Свет должен быть минимальным. Не обязательно полная тьма, но и светло быть не должно", — сказал Полуэктов.