https://uz.sputniknews.ru/20260113/mirziyoyev-vystupleniye-zasedaniye-sovbeza-54775795.html

Мирзиёев: Для сохранения мира и спокойствия все сферы должны перейти на проактивный режим

Мирзиёев: Для сохранения мира и спокойствия все сферы должны перейти на проактивный режим

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана на заседании Совбеза обозначил приоритетные задачи по обеспечению безопасности страны, дальнейшего укрепления ее обороноспособности

2026-01-13T16:49+0500

2026-01-13T16:49+0500

2026-01-13T17:01+0500

общество

политика

вооружённые силы

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

заседание

армия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0d/54774969_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_13dbf4d48d0269659d1732934be7fa0e.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Для сохранения мира и спокойствия в стране каждая сфера и отрасль должна перейти на проактивный режим работы, подчеркнул президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев на расширенном заседании Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз. В фокусе внимания участников находились вопросы укрепления военной безопасности и обороны республики. Отмечалось, что в настоящее время расширяются различные региональные конфликты, набирает обороты гонка вооружений, ослабевают уважение к общечеловеческим ценностям, нормам международного права и международной дипломатии. Президент заявил, что характер современной войны коренным образом изменился. По его словам, тот, кто думает, что сможет победить, опираясь лишь на количество танков, самолетов или солдат, глубоко ошибается. Сегодня боевые действия ведут на основе ИИ, цифрового управления, средств нанесения высокоточных ударов на дальние расстояния, кибер- и робототехнологий, а также политико-экономического давления. Другие заявления Шавката Мирзиёева: Также на заседании определены следующие задачи:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев заседание совет безопасности обороноспособность