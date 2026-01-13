Мирзиёев: Для сохранения мира и спокойствия все сферы должны перейти на проактивный режим
Глава Узбекистана на заседании Совбеза обозначил приоритетные задачи по обеспечению безопасности страны, дальнейшему укреплению ее обороноспособности.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Для сохранения мира и спокойствия в стране каждая сфера и отрасль должна перейти на проактивный режим работы, подчеркнул президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев на расширенном заседании Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.
В фокусе внимания участников находились вопросы укрепления военной безопасности и обороны республики.
Отмечалось, что в настоящее время расширяются различные региональные конфликты, набирает обороты гонка вооружений, ослабевают уважение к общечеловеческим ценностям, нормам международного права и международной дипломатии.
Президент заявил, что характер современной войны коренным образом изменился. По его словам, тот, кто думает, что сможет победить, опираясь лишь на количество танков, самолетов или солдат, глубоко ошибается.
Сегодня боевые действия ведут на основе ИИ, цифрового управления, средств нанесения высокоточных ударов на дальние расстояния, кибер- и робототехнологий, а также политико-экономического давления.
"В этой связи подчеркнуто, что нельзя ни на минуту забывать: мир и спокойствие становятся самым ценным богатством. Для сохранения этого богатства необходимо, чтобы каждая сфера и отрасль перешла на "проактивный режим работы", то есть заранее реагировала на возможные риски и угрозы", — говорится в сообщении.
Другие заявления Шавката Мирзиёева:
модернизация Вооруженных Сил должна опираться на повышение мобильности, технологичности и эффективности управления, широкое применение цифровых решений и современных технологий;
"Постоянный анализ региональной и глобальной обстановки, укрепление потенциала национальной армии — требование сегодняшнего дня. Армия Узбекистана всегда должна быть мобильной, высокотехнологичной, адаптированной к новым боевым условиям и готовой к защите народа", — отметил президент.
он определил приоритеты дальнейшего развития оборонной промышленности, повышения ее технологического уровня и устойчивости, внедрения цифровых решений и элементов искусственного интеллекта;
глава республики подчеркнул ключевую роль развития человеческого капитала армии и дальнейшего совершенствования системы военного образования, в том числе на базе созданного Университета военной безопасности и обороны с использованием цифровых и интеллектуальных технологий обучения;
он обозначил необходимость укрепления военно-научной и инфраструктурной базы, создания условий для подготовки инженерно-технических и киберспециалистов нового поколения;
лидер Узбекистана указал, что настало время пересмотреть Оборонную доктрину, принятую восемь лет назад, а также Концепцию национальной безопасности от 1997 года.
"Новая Оборонная доктрина должна обеспечить, чтобы страна сохраняла статус невступления ни в какие военные блоки, продолжала опираться на многостороннюю дипломатию, развивалась в направлении стратегии, основанной на высоких технологиях, военной самостоятельности и региональной стабильности", — говорится в сообщении.
Также на заседании определены следующие задачи:
в армии создадут совершенно новую систему, предусматривающую овладение молодыми людьми как минимум одной профессией по завершении службы, что откроет для них реальные перспективы после демобилизации;
ежегодно 5 тыс. военнослужащих-срочников будут обучать в рамках программ "Один миллион программистов" и "Пять миллионов лидеров в сфере ИИ";
создадут условия для поступления военнослужащих в вузы в период службы, а также поддержки обучения после демобилизации, включая компенсацию расходов на сертификаты и предоставление беспроцентных образовательных кредитов;
расширят меры содействия занятости демобилизованных военнослужащих, включая поддержку предпринимательства и дополнительные преимущества при трудоустройстве;
"Прохождение срочной военной службы должно стать для молодежи путем к успеху", — подчеркнул президент.
принято решение о дальнейшем улучшении условий службы и быта военнослужащих, особое внимание уделено соцзащите военнослужащих, их семей и военных пенсионеров;
в республике расширят строительство жилья для военнослужащих;
с 1 апреля надбавку за выслугу лет для офицеров увеличат в 2 раза;
зарплату контрактных солдат и сержантов повысят на 10%;
оплату труда гражданского персонала территориальных органов обороны увеличат на 20% в текущем году и еще на 50% в следующем;
при расчете пенсий для военнослужащих со стажем более 30 лет учитываемый размер денежного довольствия увеличат с 75% до 100%;
глава республики поручил ответственным лицам разработать и внести в парламент проект закона, определяющего порядок пенсионного обеспечения военнослужащих;
"Достойная оценка труда военнослужащих, социальная защита членов их семей и военных пенсионеров должны постоянно находиться в центре нашего внимания", — отметил президент.
в целях духовно-нравственного воспитания в текущем году военные части и учреждения обеспечат 1 млн экземпляров художественной литературы;
продолжат развитие спорта в армии, включая внедрение современных направлений, отвечающих интересам молодежи;
глава государства подчеркнул важность воспитания молодежи в духе патриотизма с учетом реалий цифровой среды.