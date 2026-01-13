https://uz.sputniknews.ru/20260113/nastupivshiy-2026-y-stanet-godom-oxrany-zdorovya-v-sng--kakie-meropriyatiya-zaplanirovali-54773226.html
Наступивший 2026-й станет Годом охраны здоровья в СНГ — какие мероприятия запланировали
Наступивший 2026-й станет Годом охраны здоровья в СНГ — какие мероприятия запланировали
Sputnik Узбекистан
Здравоохранение является одним из основных направлений национальной безопасности в государствах-участниках Содружества
2026-01-13T17:15+0500
2026-01-13T17:15+0500
2026-01-13T17:15+0500
снг
новый год
здоровье
охрана
общество
организация мероприятий
здравоохранение
план
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/02/21201625_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_661d23d661c044104e00e3eeb6878b9d.jpg
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Наступивший 2026-й станет Годом охраны здоровья в СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Отмечается, что здравоохранение является одним из основных направлений национальной безопасности в государствах-участниках СНГ, без которого невозможно решать проблемы социально-экономического развития страны, сохранять ее стабильность и интеллектуальный потенциал.Эксперты стран Содружества разработали План мероприятий по подготовке и проведению Года охраны здоровья. Он предусматривает как мероприятия, носящие межгосударственный характер, так и важнейшие, проводимые на национальном уровне.Большой блок посвятили вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и совершенствования услуг первичной медико-санитарной помощи, проведения совместных научных исследований, конференций, съездов и форумов.В планах также обмен опытом в целях внедрения передовых инновационных технологий в сфере здравоохранения государств-участников СНГ, развитие сотрудничества в рамках базовых и профильных организаций здравоохранения стран Содружества по изучению и внедрению наилучших международных практик по различным направлениям.Специальный раздел касается санэпидблагополучия населения и развития комплексного взаимодействия по предупреждению и ликвидации ЧС санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств-участников СНГ.Особое внимание в документе уделили вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров, разработки и реализации совместных образовательных программ для специалистов в сфере охраны здоровья.Важное место в документе занимает внедрение современных цифровых решений в области охраны здоровья, развитие трансграничного телемедицинского консультирования для граждан государств-участников СНГ.В отдельный раздел включили мероприятия по поддержке и мотивации населения к сохранению здоровья и здоровому образу жизни.
https://uz.sputniknews.ru/20260112/v-sng-razrabotayut-strategiyu-razvitiya-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-do-2050-goda-54747103.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/02/21201625_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_0affdc46a8a821c4a83b9e92da38f9d4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
год охрана здоровья снг мероприятия планы здравоохранение
год охрана здоровья снг мероприятия планы здравоохранение
Наступивший 2026-й станет Годом охраны здоровья в СНГ — какие мероприятия запланировали
Здравоохранение является одним из основных направлений национальной безопасности в государствах-участниках Содружества.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Наступивший 2026-й станет Годом охраны здоровья в СНГ, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
Отмечается, что здравоохранение является одним из основных направлений национальной безопасности в государствах-участниках СНГ, без которого невозможно решать проблемы социально-экономического развития страны, сохранять ее стабильность и интеллектуальный потенциал.
Эксперты стран Содружества разработали План мероприятий по подготовке и проведению Года охраны здоровья. Он предусматривает как мероприятия, носящие межгосударственный характер, так и важнейшие, проводимые на национальном уровне.
"Документ включает в себя 10 разделов, которые объединяют порядка 100 мероприятий. Среди них — совершенствование нормативной правовой базы Содружества в области здравоохранения, взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и проведение мероприятий "на полях" встреч руководящих органов ВОЗ", — говорится в сообщении.
Большой блок посвятили вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и совершенствования услуг первичной медико-санитарной помощи, проведения совместных научных исследований, конференций, съездов и форумов.
В планах также обмен опытом в целях внедрения передовых инновационных технологий в сфере здравоохранения государств-участников СНГ, развитие сотрудничества в рамках базовых и профильных организаций здравоохранения стран Содружества по изучению и внедрению наилучших международных практик по различным направлениям.
Специальный раздел касается санэпидблагополучия населения и развития комплексного взаимодействия по предупреждению и ликвидации ЧС санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств-участников СНГ.
Особое внимание в документе уделили вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров, разработки и реализации совместных образовательных программ для специалистов в сфере охраны здоровья.
"Запланировано проведение Международного конкурса молодых лидеров – организаторов здравоохранения и реализация ряда международных научно-образовательных проектов для молодых исследователей государств СНГ", — говорится в сообщении.
Важное место в документе занимает внедрение современных цифровых решений в области охраны здоровья, развитие трансграничного телемедицинского консультирования для граждан государств-участников СНГ.
В отдельный раздел включили мероприятия по поддержке и мотивации населения к сохранению здоровья и здоровому образу жизни.
"Ожидается также, что в Год охраны здоровья в странах Содружества пройдут совместные научно-практические мероприятия, конференции, съезды, выставки новых технологий в сфере охраны здоровья, программы телемедицины, дистанционной диагностики и ряд других мероприятий", — говорится в сообщении.