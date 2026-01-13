https://uz.sputniknews.ru/20260113/nastupivshiy-2026-y-stanet-godom-oxrany-zdorovya-v-sng--kakie-meropriyatiya-zaplanirovali-54773226.html

Наступивший 2026-й станет Годом охраны здоровья в СНГ — какие мероприятия запланировали

Здравоохранение является одним из основных направлений национальной безопасности в государствах-участниках Содружества

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Наступивший 2026-й станет Годом охраны здоровья в СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Отмечается, что здравоохранение является одним из основных направлений национальной безопасности в государствах-участниках СНГ, без которого невозможно решать проблемы социально-экономического развития страны, сохранять ее стабильность и интеллектуальный потенциал.Эксперты стран Содружества разработали План мероприятий по подготовке и проведению Года охраны здоровья. Он предусматривает как мероприятия, носящие межгосударственный характер, так и важнейшие, проводимые на национальном уровне.Большой блок посвятили вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и совершенствования услуг первичной медико-санитарной помощи, проведения совместных научных исследований, конференций, съездов и форумов.В планах также обмен опытом в целях внедрения передовых инновационных технологий в сфере здравоохранения государств-участников СНГ, развитие сотрудничества в рамках базовых и профильных организаций здравоохранения стран Содружества по изучению и внедрению наилучших международных практик по различным направлениям.Специальный раздел касается санэпидблагополучия населения и развития комплексного взаимодействия по предупреждению и ликвидации ЧС санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств-участников СНГ.Особое внимание в документе уделили вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров, разработки и реализации совместных образовательных программ для специалистов в сфере охраны здоровья.Важное место в документе занимает внедрение современных цифровых решений в области охраны здоровья, развитие трансграничного телемедицинского консультирования для граждан государств-участников СНГ.В отдельный раздел включили мероприятия по поддержке и мотивации населения к сохранению здоровья и здоровому образу жизни.

