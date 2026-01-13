И не только парад: в Самарканде прошли мероприятия ко Дню защитника Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© Sputnik
Подписаться
Все желающие могли попробовать армейскую кашу, сфотографироваться с военной техникой и увидеть, как стройным маршем проходят представители различных подразделений силовых структур.
САМАРКАНД, 13 янв — Sputnik. Торжественные мероприятия в Самарканде, приуроченные к 34-й годовщине образования Вооруженных сил и Дню защитника Родины, стартовали сегодня в обеденное время, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Поэтому каждый, кто в это время пришел на площадь Куксарой, мог не только увидеть праздничную программу, но и попробовать настоящую полевую солдатскую кухню.
В меню — перловая каша. Студенты и школьники с удовольствием угощались и отмечали особый, "по-настоящему армейский" вкус блюда.
Также на площади Куксарой развернули выставку военного снаряжения и техники. Подразделения различных силовых структур представили новейшее оборудование, обмундирование и спецтехнику, вызвав неподдельный интерес у посетителей.
Так, представители ОМОНа продемонстрировали и подробно рассказали об электрошоковой дубинке "Скорпион" российского производства. Устройство способно поражать током не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии до 3-4 метров. Такое снаряжение предназначено для пресечения массовых беспорядков.
Большое внимание привлекла и площадка военного госпиталя. Его представители говорили о важности навыков оказания первой медицинской помощи. Инструктор Самаркандского военного госпиталя Голиб Абдусатторов наглядно показал и объяснил, как правильно оказать первую помощь, как пострадавшему, так и самому себе.
Кульминацией праздника стал парад: стройным шагом по улицам города прошли военнослужащие различных подразделений силовых структур страны. После этого на площади состоялись показательные выступления военных.
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
1/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
2/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
3/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
4/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
5/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
6/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
7/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
8/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
© SputnikВ Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
9/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
1/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
2/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
3/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
4/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
5/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
6/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
7/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
8/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
9/9
© Sputnik
В Самарканде прошел парад, посвященный Дню защитников Родины
Примечательно, что многие школьники и даже дошкольники пришли на мероприятие в военной форме. В их числе — семилетний Рамадан Махкамов. Мальчик, возвращаясь из школы, очень расстроился, что не надел форму. Вместе с мамой он поспешил домой, переоделся и снова вернулся на площадь. В будущем он мечтает стать военнослужащим и дослужиться до звания генерала.
Мероприятие собрало большое количество людей: молодежь, детей, пришедших как с учителями, так и с родителями, иностранных гостей.