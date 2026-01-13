https://uz.sputniknews.ru/20260113/uvelichit-dobychu-gaza-zagruzit-moschnosti-po-pererabotke-nafty-chto-esche-poruchil-mirziyoev-54762793.html

Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты: что еще поручил Мирзиёев

Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты: что еще поручил Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с задачами и планами акционерного общества "Узбекнефтегаз" — крупнейшей газодобывающей компании страны.

2026-01-13T09:50+0500

2026-01-13T09:50+0500

2026-01-13T10:04+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

узбекнефтегаз

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54758829_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d81c3aa2bbe4e98177de0791fabbbbd8.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты, такие поручения дал президент Узбекистана, ознакомившись с презентацией о дальнейших задачах и планах акционерного общества "Узбекнефтегаз". Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Как отмечалось, основная задача Узбекнефтегаза — увеличение запасов природного газа и объемов его добычи. Президент подчеркнул, что для наращивания газовых запасов необходимо сформировать новые перспективные инвестиционные блоки, а также ускорить работы и повысить их эффективность на некоторых площадках, предоставленных инвесторам. Он указал, что мощности по производству нафты в настоящее время задействованы на 70%, а продукцию экспортируют на 50% дешевле. Также речь шла об улучшении финансового состояния Узбекнефтегаза. Особое внимание глава республики уделил вопросам борьбы с хищениями и коррупцией в нефтегазовой отрасли. Для предупреждения коррупционных рисков в структуре компании ввели отдельную должность зампредседателя, а также создали службу комплаенса и внутреннего антикоррупционного контроля. Поставлена задача сформировать в отрасли эффективную систему оперативного выявления и предупреждения любых нарушений закона. Президент дал ответственным лицам поручения по углублению трансформации в нефтегазовом секторе, увеличению запасов и объемов добычи газа, а также укреплению финансовой дисциплины.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев узбекнефтегаз поручения