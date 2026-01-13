Узбекистан
Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты: что еще поручил Мирзиёев
Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты: что еще поручил Мирзиёев
Глава республики ознакомился с задачами и планами акционерного общества "Узбекнефтегаз" — крупнейшей газодобывающей компании страны.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты, такие поручения дал президент Узбекистана, ознакомившись с презентацией о дальнейших задачах и планах акционерного общества "Узбекнефтегаз". Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Как отмечалось, основная задача Узбекнефтегаза — увеличение запасов природного газа и объемов его добычи. Президент подчеркнул, что для наращивания газовых запасов необходимо сформировать новые перспективные инвестиционные блоки, а также ускорить работы и повысить их эффективность на некоторых площадках, предоставленных инвесторам. Он указал, что мощности по производству нафты в настоящее время задействованы на 70%, а продукцию экспортируют на 50% дешевле. Также речь шла об улучшении финансового состояния Узбекнефтегаза. Особое внимание глава республики уделил вопросам борьбы с хищениями и коррупцией в нефтегазовой отрасли. Для предупреждения коррупционных рисков в структуре компании ввели отдельную должность зампредседателя, а также создали службу комплаенса и внутреннего антикоррупционного контроля. Поставлена задача сформировать в отрасли эффективную систему оперативного выявления и предупреждения любых нарушений закона. Президент дал ответственным лицам поручения по углублению трансформации в нефтегазовом секторе, увеличению запасов и объемов добычи газа, а также укреплению финансовой дисциплины.
шавкат мирзиёев узбекнефтегаз поручения
09:50 13.01.2026 (обновлено: 10:04 13.01.2026)
Глава республики ознакомился с задачами и планами акционерного общества "Узбекнефтегаз" — крупнейшей газодобывающей компании страны.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты, такие поручения дал президент Узбекистана, ознакомившись с презентацией о дальнейших задачах и планах акционерного общества "Узбекнефтегаз". Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Как отмечалось, основная задача Узбекнефтегаза — увеличение запасов природного газа и объемов его добычи.
"Отмечено, что компании необходимо принять меры к увеличению суточной добычи газа с 66 миллионов кубометров до 70 миллионов кубометров и производства не менее 25,4 миллиардов кубометров газа в этом году", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что для наращивания газовых запасов необходимо сформировать новые перспективные инвестиционные блоки, а также ускорить работы и повысить их эффективность на некоторых площадках, предоставленных инвесторам.
Он указал, что мощности по производству нафты в настоящее время задействованы на 70%, а продукцию экспортируют на 50% дешевле.
"С учетом того, что переработка нафты в полимерную продукцию позволяет увеличить добавленную стоимость в 6 раз, было поручено принять меры по полной загрузке имеющихся мощностей", — говорится в сообщении.
Также речь шла об улучшении финансового состояния Узбекнефтегаза.
Особое внимание глава республики уделил вопросам борьбы с хищениями и коррупцией в нефтегазовой отрасли.
Для предупреждения коррупционных рисков в структуре компании ввели отдельную должность зампредседателя, а также создали службу комплаенса и внутреннего антикоррупционного контроля. Поставлена задача сформировать в отрасли эффективную систему оперативного выявления и предупреждения любых нарушений закона.
Президент дал ответственным лицам поручения по углублению трансформации в нефтегазовом секторе, увеличению запасов и объемов добычи газа, а также укреплению финансовой дисциплины.
