Врач: как правило тарелки поможет сбросить вес после новогодних праздников

Разрешайте себе любые продукты, но соблюдайте умеренность, рекомендует специалист

2026-01-14T22:02+0500

Для того, чтобы быстро вернуться в форму после новогодних излишеств и не навредить своему организму, нужно придерживаться правила тарелки, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Дмитрия Семирядова.По его мнению, правило тарелки — одна из самых универсальных систем питания, оно не требует подсчета калорий, сложных схем и строгих запретов.Он уточнил, что следует три-четыре раза в день собирать подобные тарелки, а также выбирать блюда с упором на овощи и белок.

