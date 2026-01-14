Врач: как правило тарелки поможет сбросить вес после новогодних праздников
Разрешайте себе любые продукты, но соблюдайте умеренность, рекомендует специалист.
Для того, чтобы быстро вернуться в форму после новогодних излишеств и не навредить своему организму, нужно придерживаться правила тарелки, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Дмитрия Семирядова.
По его мнению, правило тарелки — одна из самых универсальных систем питания, оно не требует подсчета калорий, сложных схем и строгих запретов.
"Тарелка условно делится на три части: 50% — овощи, желательно свежие, не термически обработанные, 25% — белковая часть, это может быть рыба, птица, яйца, морепродукты или нежирное мясо, последние 25% — сложные углеводы, например, цельнозерновые крупы, твердые макароны, картофель или батат. Дополнительно рацион дополняют полезные жиры: орехи, семена, немного оливкового масла или небольшая порция темного шоколада", — пояснил специалист.
Он уточнил, что следует три-четыре раза в день собирать подобные тарелки, а также выбирать блюда с упором на овощи и белок.
"Соусы в блюдах должны подаваться отдельно — это один из самых простых способов снизить лишние калории. Разрешайте себе любые продукты, но соблюдайте умеренность. Такой подход помогает выстроить питание", — заключил собеседник.