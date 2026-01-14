https://uz.sputniknews.ru/20260114/mirziyoev-nagradil-voennoslujaschix-i-sotrudnikov-pravooxranitelnyx-organov-54784344.html

Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

Sputnik Узбекистан

Награды приурочены к 34-й годовщине образования Вооруженных Сил и Дню защитников Родины

2026-01-14T09:50+0500

2026-01-14T09:50+0500

2026-01-14T11:24+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

день защитника родины

награждение

указ

военнослужащие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 34-й годовщиной Вооруженных Сил РУз и Днем защитников Родины. В списке награжденных 44 соотечественника. Глава республики наградил: орденом "Мардлик" орденом "Дустлик" медалью "Жасорат" медалью "Содик хизматлари учун" медалью "Шухрат" Таким образом руководитель страны отметил их вклад в укрепление оборонной мощи республики, приумножение боевого потенциала Вооруженных Сил, обеспечение госбезопасности и неприкосновенности границ Родины, формирование профессиональной национальной армии, повышение престижа воинской службы и другие заслуги.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев награждение день защитников родины