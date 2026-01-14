Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов
09:50 14.01.2026 (обновлено: 11:24 14.01.2026)
Награды приурочены к 34-й годовщине образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 34-й годовщиной Вооруженных Сил РУз и Днем защитников Родины. В списке награжденных 44 соотечественника.
Глава республики наградил:
орденом "Мардлик"
Ахмедова Шерзода Хурматжон угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Вапаева Сардарбека Ражаббаевича — командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Мадиева Хакима Абдумурат угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Худайберганова Хуршида Хамдамовича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
орденом "Дустлик"
Сайфутдинову Ирину Владимировну — старшего офицера службы центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
Абдуллаева Алишоха Илхом угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Амонова Нодиржона Ибодиллоевича — старшего инструктора-спасателя Отдела по чрезвычайным ситуациям города Бухары Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области
Ибрагимова Азимжона Сиддик угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Ким Александру Владимировну — старшего специалиста группы батальона Главного управления внутренних дел города Ташкента
Лапасова Муслумбека Сайфулла угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Муминова Вахобжона Абдувалиевича (посмертно) — старшего инспектора дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел Наманганской области
Мухаммадова Жасуржона Расул угли (посмертно) — инспектора дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел Навоийской области
Сулейманова Зиёдулло Муродилло угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Узакова Авазбека Тилаволдиевича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Хусаинова Инома Тахировича — начальника Управления Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан
Шомуратова Мансура Буриевича — старшего преподавателя Центра Министерства обороны Республики Узбекистан
Эргашева Амирхона Бахриддиновича — заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Кушанова Мансура Бурхон угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Содик хизматлари учун"
Абдимуминова Аброра Исроиловича — инспектора группы железнодорожного приграничного таможенного поста "Сариосиё" Сурхандарьинского управления Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан
Алиeва Жамшида Валижоновича — начальника караула войсковой части Караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Бадалбоева Феруза Юсуфовича — начальника Управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Бобоева Миршода Муротовича — начальника Центра Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
Буваева Тургунбоя Мадаминжоновича — руководителя Судебной инспекции Высшего судейского совета Республики Узбекистан
Жураева Максуда Турсунбоевича — старшего инструктора группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Исакова Собиржона Кодировича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Каримова Абдурауфа Бобур угли — командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Касимова Рустама Гулямовича — директора военно-академического лицея "Темурбеклар мактаби" Национальной гвардии Республики Узбекистан
Мамадалиеву Санобар Турсуновну — судью Верховного суда Республики Узбекистан
Ниёзова Аваза Аминовича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Парпиева Акмаля Норкузиевича — начальника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Шукруллаева Муроджона Илёс угли — заместителя прокурора Ташкентского района Ташкентской области
Турсунову Гулчехрахон Рахимжоновну — старшего помощника Военного прокурора Республики Узбекистан
Турганбоева Хамидуллу Анорбоевича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Эгамбердиева Хасана Куроловича — начальника смены Отдела по чрезвычайным ситуациям Баяутского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сырдарьинской области
Эргашева Ойбека Гофиржон угли — начальника отдела департамента Министерства обороны Республики Узбекистан
медалью "Шухрат"
Абдусаттарова Бахтиёра Абдусамадовича — государственного исполнителя Учтепинского районного отдела города Ташкента Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Адилхаджаева Анвархужу Абдуллаевича — начальника отдела Ферганского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Айтмуратова Руслана Анвар улы — начальника отдела Управления Национальной гвардии Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан
Жаксимуратова Мирата Маратовича — начальника отделения отдела внутренних дел города Нукуса Республики Каракалпакстан
Миртурсунова Хуршида Миркадировича — командира взвода войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Остонова Мирзохида Ёриевича — первого заместителя начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области — начальника штаба
Султонова Аслиддина Мухтаровича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Пастдаргомского района Самаркандской области
Халенова Исахона Маруфжановича — спасателя-инструктора Пожарно-спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента
Элиева Жохонгира Худойбердиевича — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Таким образом руководитель страны отметил их вклад в укрепление оборонной мощи республики, приумножение боевого потенциала Вооруженных Сил, обеспечение госбезопасности и неприкосновенности границ Родины, формирование профессиональной национальной армии, повышение престижа воинской службы и другие заслуги.