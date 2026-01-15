Мирзиёев: Есть только один показатель дипломатической деятельности, и это — результат

Узбекистан
Глава республики в ходе видеоселекторного совещания по вопросам деятельности Министерства иностранных дел и диппредставительств за рубежом подчеркнул важность укрепления экономической дипломатиии
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Есть только один показатель дипломатической деятельности, и это — результат, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Руководитель страны проанализировал работу министерства иностранных дел и дипломатических представительств Узбекистана за рубежом.
"В нынешней ситуации посол — это не просто человек, ведущий политический диалог. Посол — это представитель государства, который привлекает инвестиции и технологии, открывает новые экспортные рынки, активизирует транспортно-логистические коридоры, увеличивает поток туристов, создает условия для легальной трудовой миграции и, самое главное, защищает права наших граждан", — сказал Мирзиёев.

Теперь для послов ключевыми показателями эффективности станут объем экспортных поступлений из стран их аккредитации, поток туристов и отправка граждан Узбекистана на легальные рабочие места.
Президент подчеркнул, что для увеличения объемов экспорта и инвестиций необходимо усиливать экономическую дипломатию.
Экономическая дипломатия служит созданию новых рабочих мест, повышению доходов населения и уровня жизни населения. Экономическая безопасность, в свою очередь, является основой госбезопасности.
Глава республики напомнил, что рамках двусторонних и многосторонних мероприятий в 2025 году были подписаны соглашения по инвестпроектам и торговым контрактам на общую сумму $160 млрд.
Впервые в истории объем внешней торговли превысил $80 млрд, а экспорт достиг $33,5 млрд. Иностранные инвестиции также резко увеличились, превысив $43 млрд.
Примечательно, что в прошлом году объем экспорта в 75 стран вырос почти на $4,5 млрд.
Если послы будут работать совместно с иностранными инвесторами и крупными компаниями, это откроет дополнительные возможности для дальнейшего увеличения этих показателей, отметил руководитель страны.
В качестве примера перспективного рынка для производителей Узбекистана он привел Ирак, страну с почти нулевым собственным производством, которая импортирует продукции на $100 млрд для внутреннего рынка. В этой связи Мирзиёев положительно оценил прибытие в Узбекистан 150 крупнейших иракских компаний.
Ранее они практически ничего не знали о производимой здесь продукции и были поражены активностью местных предприятий.
Они планируют открыть официальное дистрибьюторство узбекистанских предприятий в Ираке и быстро выйти на рынки Ближнего Востока.
В результате достигнута договоренность о поставках в Ирак продукции на сотни миллионов долларов в этом году.
Послы в таких странах, как Вьетнам, Бахрейн и Португалия должны работать по аналогичной схеме, находя партнеров и обеспечивая выход на новые рынки.
Говоря о европейских рынках, лидер Узбекистана отметил, что в прошлом году экспорт в Европу увеличился на 23% и составил $2,3 млрд.
Вместе с тем, по его словам, послы РУз в некоторых европейских странах не смогли продемонстрировать результаты в части продвижения продукции республики на этих рынках.
Так, новым экспортным направлением для отечественного химпрома и крупным рынком для химических предприятий Ферганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей является Франция.
В связи с этим президент поставил ряд задач перед диппредставительством республики в этой стране, а также поручил разработать программу по увеличению экспорта минеральных удобрений в страны Европы, в которых лучше всего развито сельское хозяйство.
