Мирзиёев: Есть только один показатель дипломатической деятельности, и это — результат

Глава республики в ходе видеоселекторного совещания по вопросам деятельности Министерства иностранных дел и диппредставительств за рубежом подчеркнул важность укрепления экономической дипломатиии

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Есть только один показатель дипломатической деятельности, и это — результат, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. Руководитель страны проанализировал работу министерства иностранных дел и дипломатических представительств Узбекистана за рубежом. Теперь для послов ключевыми показателями эффективности станут объем экспортных поступлений из стран их аккредитации, поток туристов и отправка граждан Узбекистана на легальные рабочие места. Президент подчеркнул, что для увеличения объемов экспорта и инвестиций необходимо усиливать экономическую дипломатию. Экономическая дипломатия служит созданию новых рабочих мест, повышению доходов населения и уровня жизни населения. Экономическая безопасность, в свою очередь, является основой госбезопасности. Глава республики напомнил, что рамках двусторонних и многосторонних мероприятий в 2025 году были подписаны соглашения по инвестпроектам и торговым контрактам на общую сумму $160 млрд. Впервые в истории объем внешней торговли превысил $80 млрд, а экспорт достиг $33,5 млрд. Иностранные инвестиции также резко увеличились, превысив $43 млрд. Примечательно, что в прошлом году объем экспорта в 75 стран вырос почти на $4,5 млрд. Если послы будут работать совместно с иностранными инвесторами и крупными компаниями, это откроет дополнительные возможности для дальнейшего увеличения этих показателей, отметил руководитель страны. В качестве примера перспективного рынка для производителей Узбекистана он привел Ирак, страну с почти нулевым собственным производством, которая импортирует продукции на $100 млрд для внутреннего рынка. В этой связи Мирзиёев положительно оценил прибытие в Узбекистан 150 крупнейших иракских компаний. Ранее они практически ничего не знали о производимой здесь продукции и были поражены активностью местных предприятий. Они планируют открыть официальное дистрибьюторство узбекистанских предприятий в Ираке и быстро выйти на рынки Ближнего Востока. В результате достигнута договоренность о поставках в Ирак продукции на сотни миллионов долларов в этом году. Послы в таких странах, как Вьетнам, Бахрейн и Португалия должны работать по аналогичной схеме, находя партнеров и обеспечивая выход на новые рынки. Говоря о европейских рынках, лидер Узбекистана отметил, что в прошлом году экспорт в Европу увеличился на 23% и составил $2,3 млрд.Вместе с тем, по его словам, послы РУз в некоторых европейских странах не смогли продемонстрировать результаты в части продвижения продукции республики на этих рынках. Так, новым экспортным направлением для отечественного химпрома и крупным рынком для химических предприятий Ферганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей является Франция. В связи с этим президент поставил ряд задач перед диппредставительством республики в этой стране, а также поручил разработать программу по увеличению экспорта минеральных удобрений в страны Европы, в которых лучше всего развито сельское хозяйство.

