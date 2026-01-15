https://uz.sputniknews.ru/20260115/mirziyoyev-upravleniye-mnogoetajki-prezentatsiya-54817096.html

В Узбекистане предлагают внедрить кластерную систему управления многоэтажками

Также в республике запретят сдавать в эксплуатацию новостройки без солнечных панелей и онлайн-кадастра

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане предлагают внедрить кластерную систему управления многоэтажками. Это одно из предложений по совершенствованию системы управления многоквартирным жилищным фондом и обеспечению качественного обслуживания населения, представленных президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы республики. Как отмечалось, сегодня в стране свыше 7,1 млн человек проживают в более чем 44 тыс. многоквартирных домах. Их обслуживают свыше 900 управляющих сервисных компаний и более 200 товариществ, а в 856 домах внедрили систему самоуправления. При этом большинство управляющих компаний продолжает работать в основном за счет обязательных взносов, а число предпринимателей, готовых инвестировать в развитие данной сферы, ограничено. По предварительным оценкам экспертов, в крупных городах и областных центрах объем скрытых доходов управляющих сервисных компаний как минимум вдвое превышает официально отражаемые поступления. Все это указывает на необходимость формирования новой модели управления жилищным фондом. В рамках эксперимента проведут анализ состояния домов, после чего их разделят на "зеленую", "желтую" и "красную" категории, планируют также сформировать лоты как минимум из 7 тыс. квартир и разработать пятилетние программы их развития. Лоты и мастер-планы будут утверждать районные кенгаши, а управляющие организации будут выбирать собственники путем голосования в системе "Менинг уйим". Для управляющих организаций установят минимальные финансовые и организационные требования, включая наличие собственных средств, материально-технической базы и круглосуточной диспетчерской службы. Одновременно им предоставят возможности получать дополнительные доходы за счет организации бытовых сервисных центров, строительства сооружений из легких конструкций и их долгосрочной эксплуатации. Обязательные взносы, а также все дополнительные доходы управляющих организаций, полученные при оказании услуг, будут учитывать исключительно через биллинговую систему "Менинг уйим". Несоблюдение данного порядка при ведении расчетов по взносам будут рассматривать как нарушение бухгалтерского учета и правил отчетности. Договоры о сдаче в аренду или безвозмездном пользовании общим имуществом подлежат обязательной регистрации в налоговых органах. В случае нарушения установленного порядка управляющую организацию исключат из электронного реестра. Инициирование общих собраний, проведение обсуждений, принятие решений, заключение договоров, предоставление отчетности, а также подачу и рассмотрение обращений полностью переведут в цифровой формат через информационную систему "Менинг уйим". Если отчеты о проделанной работе не будут внесены в данную в систему по итогам каждого квартала, начисление обязательных взносов на последующие месяцы приостановят до момента ввода информации, и пересчет за этот период производиться не будет. Кроме того, поэтапно введут национальную информационную систему "Турар-жой", включающую данные о техническом состоянии многоквартирных домов, земельных участках, потреблении энергии и воды. Также устанавливают обязательное требование для принятия многоквартирного дома в эксплуатацию. Внедрение систем на базе искусственного интеллекта планируют прежде всего в диспетчерских службах управляющих компаний. Это позволит повысить скорость обработки обращений и оказания услуг. В продолжение институциональных реформ в сфере предложено в 2026–2030 годы организовать территориальные инспекции по контролю за ЖКХ при хокимиятах, сформировать их внебюджетные фонды и ввести должность заместителя хокима по жилищно-коммунальному хозяйству. Президент поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки повысить инвестиционную привлекательность сферы и создать экономически устойчивую, прозрачную и взаимовыгодную систему как для собственников жилья, так и для управляющих компаний, добавили в пресс-службе.

