https://uz.sputniknews.ru/20260115/rossiya-prodlila-litsenzirovanie-eksporta-svintsa-za-predely-eaeu-54823354.html

Россия на полгода продлила лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС

Россия на полгода продлила лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Цель — сохранить стабильность и сбалансированность внутреннего рынка свинца. Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга РФ. Для законопослушных участников рынка процедура получения не потребует дополнительных согласований и разрешений

2026-01-15T17:24+0500

2026-01-15T17:24+0500

2026-01-15T17:24+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

кабмин

россия

постановление

экспорт

лицензия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54823712_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_f333980acc4234c5f1e8be1ad8f4a067.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Правительство России продлило лицензирование экспорта свинца и свинцового лома на первые шесть месяцев 2026 года. Экспорт будет возможен за пределы ЕАЭС, это определено в постановлении Кабмина.В соответствии с документом, вывоз продукции будет осуществляться на основе разовых лицензий, выдаваемых Минпромторгом РФ. Данный порядок будет действовать в течение шести месяцев с момента вступления постановления в силу.Для участников рынка процедура получения разовой лицензии не потребует дополнительных согласований и разрешений, поскольку у производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже имеются все необходимые для этого документы.Как отмечается, принятое решение направлено на сохранение баланса оборота свинца на внутреннем рынке. Подобный порядок экспорта необработанного свинца и свинцового лома уже применяли в 2025 году.

https://uz.sputniknews.ru/20260114/v-eaeu-obnulili-poshliny-na-fosfaty-dlya-proizvodstva-udobreniy-54792124.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия продление лицензирование экспорт свинец еаэс