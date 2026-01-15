https://uz.sputniknews.ru/20260115/rossiya-prodlila-litsenzirovanie-eksporta-svintsa-za-predely-eaeu-54823354.html
Россия на полгода продлила лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС
Цель — сохранить стабильность и сбалансированность внутреннего рынка свинца. Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга РФ. Для законопослушных участников рынка процедура получения не потребует дополнительных согласований и разрешений
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Правительство России продлило лицензирование экспорта свинца и свинцового лома на первые шесть месяцев 2026 года. Экспорт будет возможен за пределы ЕАЭС, это определено в постановлении Кабмина.В соответствии с документом, вывоз продукции будет осуществляться на основе разовых лицензий, выдаваемых Минпромторгом РФ. Данный порядок будет действовать в течение шести месяцев с момента вступления постановления в силу.Для участников рынка процедура получения разовой лицензии не потребует дополнительных согласований и разрешений, поскольку у производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже имеются все необходимые для этого документы.Как отмечается, принятое решение направлено на сохранение баланса оборота свинца на внутреннем рынке. Подобный порядок экспорта необработанного свинца и свинцового лома уже применяли в 2025 году.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik.
Правительство России продлило лицензирование экспорта свинца и свинцового лома на первые шесть месяцев 2026 года. Экспорт будет возможен за пределы ЕАЭС, это определено в постановлении
Кабмина.
В соответствии с документом, вывоз продукции будет осуществляться на основе разовых лицензий, выдаваемых Минпромторгом РФ. Данный порядок будет действовать в течение шести месяцев с момента вступления постановления в силу.
Для участников рынка процедура получения разовой лицензии не потребует дополнительных согласований и разрешений, поскольку у производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже имеются все необходимые для этого документы.
Как отмечается, принятое решение направлено на сохранение баланса оборота свинца на внутреннем рынке. Подобный порядок экспорта необработанного свинца и свинцового лома уже применяли в 2025 году.