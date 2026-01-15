https://uz.sputniknews.ru/20260115/v-uzbekistane-startovala-perepis-naseleniya-54812587.html

Первая за годы независимости: в Узбекистане стартовала перепись населения

Результаты переписи помогут сформировать достоверную статистическую базу о составе населения, миграции, семейном положении и занятости, а также уточнить данные об использовании сельскохозяйственных земель и поголовье скота

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане сегодня стартовала первая перепись населения за годы независимости, сообщает Нацкомстат республики. Цели переписи, сроки, порядок ее проведения и другие аспекты разъяснили в ходе брифинга, организованного накануне статистическим ведомством. Как отмечалось, перепись населения и сельского хозяйства является всеобъемлющим статистическим показателем, имеющим огромное значение для социально-экономического развития страны. Благодаря ее проведению формируют точные и достоверные данные о численности и составе населения, условиях жизни, трудовых ресурсах и реальном состоянии сельскохозяйственного сектора. Полученная информация послужит основой для разработки госпрограмм, планов регионального развития и целенаправленных социальных решений. Единая перепись населения и сельского хозяйства пройдет в республике с 15 января по 28 февраля 2026 года в два этапа. Первый этап продлится до 31 января. На данный момент граждане могут участвовать в переписи в онлайн-формате через сайт census.stat.uz. С учетом удобства и оперативности данного способа гражданам рекомендуют воспользоваться именно онлайн-форматом. В ходе второго этапа — с 4 по 28 февраля — уполномоченные сотрудники "махаллинской семерки" начнут проводить подомовой обход и заполнять анкеты на планшетах. Для эффективной организации переписи, которая охвати все регионы страны, на республиканском, областном и районно-городском уровнях создали в общей сложности 223 штаба. Более 55 тыс. сотрудников системы "махаллинской семерки", привлеченных к процессу, прошли поэтапное обучение и повышение квалификации. В рамках подготовительных работ в декабре 2025 года по республике определили GPS-координаты более 7 млн жилых объектов. В ходе переписи будут собирать следующую информацию: В данные переписи не включат граждан, которые проживают за границей более одного года, а также детей, родившихся после начала кампании. Вся предоставляемая информация является конфиденциальной и используется только в статистических целях. Предварительные итоги переписи опубликуют 1 июля 2026 года, а окончательные данные — 1 июля 2027-го.

