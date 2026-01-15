https://uz.sputniknews.ru/20260115/v-uzbekistane-startovala-perepis-naseleniya-54812587.html
Первая за годы независимости: в Узбекистане стартовала перепись населения
Первая за годы независимости: в Узбекистане стартовала перепись населения
Sputnik Узбекистан
Результаты переписи помогут сформировать достоверную статистическую базу о составе населения, миграции, семейном положении и занятости, а также уточнить данные об использовании сельскохозяйственных земель и поголовье скота
2026-01-15T11:59+0500
2026-01-15T11:59+0500
2026-01-15T12:13+0500
общество
статистика
перепись населения
узбекистан
сельское хозяйство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45303677_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d412bd0c02496addd7d4c7cbc248d57.jpg
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане сегодня стартовала первая перепись населения за годы независимости, сообщает Нацкомстат республики. Цели переписи, сроки, порядок ее проведения и другие аспекты разъяснили в ходе брифинга, организованного накануне статистическим ведомством. Как отмечалось, перепись населения и сельского хозяйства является всеобъемлющим статистическим показателем, имеющим огромное значение для социально-экономического развития страны. Благодаря ее проведению формируют точные и достоверные данные о численности и составе населения, условиях жизни, трудовых ресурсах и реальном состоянии сельскохозяйственного сектора. Полученная информация послужит основой для разработки госпрограмм, планов регионального развития и целенаправленных социальных решений. Единая перепись населения и сельского хозяйства пройдет в республике с 15 января по 28 февраля 2026 года в два этапа. Первый этап продлится до 31 января. На данный момент граждане могут участвовать в переписи в онлайн-формате через сайт census.stat.uz. С учетом удобства и оперативности данного способа гражданам рекомендуют воспользоваться именно онлайн-форматом. В ходе второго этапа — с 4 по 28 февраля — уполномоченные сотрудники "махаллинской семерки" начнут проводить подомовой обход и заполнять анкеты на планшетах. Для эффективной организации переписи, которая охвати все регионы страны, на республиканском, областном и районно-городском уровнях создали в общей сложности 223 штаба. Более 55 тыс. сотрудников системы "махаллинской семерки", привлеченных к процессу, прошли поэтапное обучение и повышение квалификации. В рамках подготовительных работ в декабре 2025 года по республике определили GPS-координаты более 7 млн жилых объектов. В ходе переписи будут собирать следующую информацию: В данные переписи не включат граждан, которые проживают за границей более одного года, а также детей, родившихся после начала кампании. Вся предоставляемая информация является конфиденциальной и используется только в статистических целях. Предварительные итоги переписи опубликуют 1 июля 2026 года, а окончательные данные — 1 июля 2027-го.
https://uz.sputniknews.ru/20260102/pervyy-den-nastupivshego-goda-uzbekistan-na-svet-poyavilis-svyshe-1800-novorojdennyx-54606349.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45303677_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_92dc7dea9f8e6538cea5fb59f48fb556.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
перепись населения узбекистан статистика миграция занятость сельское хозяйство земли
перепись населения узбекистан статистика миграция занятость сельское хозяйство земли
Первая за годы независимости: в Узбекистане стартовала перепись населения
11:59 15.01.2026 (обновлено: 12:13 15.01.2026)
Результаты переписи помогут сформировать достоверную статистическую базу о составе населения, миграции, семейном положении и занятости, а также уточнить данные об использовании сельскохозяйственных земель и поголовье скота.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik.
В Узбекистане сегодня стартовала первая перепись населения за годы независимости, сообщает
Нацкомстат республики.
Цели переписи, сроки, порядок ее проведения и другие аспекты разъяснили в ходе брифинга, организованного накануне статистическим ведомством.
Как отмечалось, перепись населения и сельского хозяйства является всеобъемлющим статистическим показателем, имеющим огромное значение для социально-экономического развития страны. Благодаря ее проведению формируют точные и достоверные данные о численности и составе населения, условиях жизни, трудовых ресурсах и реальном состоянии сельскохозяйственного сектора.
Полученная информация послужит основой для разработки госпрограмм, планов регионального развития и целенаправленных социальных решений.
Единая перепись населения и сельского хозяйства пройдет в республике с 15 января по 28 февраля 2026 года в два этапа.
Первый этап продлится до 31 января. На данный момент граждане могут участвовать в переписи в онлайн-формате через сайт census.stat.uz. С учетом удобства и оперативности данного способа гражданам рекомендуют воспользоваться именно онлайн-форматом.
В ходе второго этапа — с 4 по 28 февраля — уполномоченные сотрудники "махаллинской семерки" начнут проводить подомовой обход и заполнять анкеты на планшетах.
Для эффективной организации переписи, которая охвати все регионы страны, на республиканском, областном и районно-городском уровнях создали в общей сложности 223 штаба. Более 55 тыс. сотрудников системы "махаллинской семерки", привлеченных к процессу, прошли поэтапное обучение и повышение квалификации.
В рамках подготовительных работ в декабре 2025 года по республике определили GPS-координаты более 7 млн жилых объектов.
В ходе переписи будут собирать следующую информацию:
численность и состав населения (возраст, пол), семейное положение, уровень образования, занятость и трудовая деятельность, место проживания и жилищные условия, общие показатели социального положения;
площади земель, виды сельхозкультур и направления производства, численность и состав поголовья скота, деятельность фермерских и дехканских хозяйств, сельскохозяйственная техника и ресурсы.
В данные переписи не включат граждан, которые проживают за границей более одного года, а также детей, родившихся после начала кампании.
Вся предоставляемая информация является конфиденциальной и используется только в статистических целях.
Предварительные итоги переписи опубликуют 1 июля 2026 года, а окончательные данные — 1 июля 2027-го.