Объем промышленного производства в странах ЕАЭС показал рост в 2025 году
Sputnik Узбекистан
Рост промышленного производства наблюдался почти во всех странах Союза.
еаэс
производство
промышленность
экономика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. За 11 месяцев прошлого года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза, кроме Беларуси: При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,5%, добавили в пресс-службе.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
За 11 месяцев прошлого года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
"В январе–ноябре 2025 года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,2% к уровню аналогичного периода 2024-го", — говорится в сообщении.
Рост наблюдался во всех странах Союза, кроме Беларуси:
При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,5%, добавили в пресс-службе.