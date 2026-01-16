https://uz.sputniknews.ru/20260116/obem-promyshlennogo-proizvodstva-eaes-pokazal-rost-2025-god-54849250.html

Объем промышленного производства в странах ЕАЭС показал рост в 2025 году

Объем промышленного производства в странах ЕАЭС показал рост в 2025 году

Sputnik Узбекистан

Рост промышленного производства наблюдался почти во всех странах Союза.

2026-01-16T14:26+0500

2026-01-16T14:26+0500

2026-01-16T14:26+0500

еаэс

производство

промышленность

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0d/47952910_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e827aee1e9419b012bce3f7c2b7a1085.jpg

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. За 11 месяцев прошлого года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза, кроме Беларуси: При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,5%, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20251227/v-stranax-eaes-demonstriruyut-ustoychivyy-ekonomicheskiy-rost-54498071.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

объем промышленного производства еаэс экономика