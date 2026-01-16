https://uz.sputniknews.ru/20260116/rossiyskie-voennoslujaschie-vzyali-pod-svoy-kontrol-esche-dva-naselennyx-punkta-v-zone-svo-54852027.html
Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО
Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Освобождены населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики и населенный пункт Жовтневое Запорожской области.
2026-01-16T15:12+0500
2026-01-16T15:12+0500
2026-01-16T16:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
спецоперация
минобороны рф
всу
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54693375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_024f8d3ba9ef39a6b3466c5668d43084.jpg
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. За неделю подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.ВСУ потеряли более 1140 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины, а также 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области.В зоне действия группировки ВСУ за неделю потеряли более 1 665 военнослужащих.По данным Минобороны, нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.Также российские военные средствами противовоздушной обороны сбили 31 управляемую авиационную бомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54693375_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_086c1d08792d099589fc5731279e8263.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия украина сво военнослужащие населенный пункт закотное днр спецоперация
россия украина сво военнослужащие населенный пункт закотное днр спецоперация
Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО
15:12 16.01.2026 (обновлено: 16:04 16.01.2026)
Освобождены населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики и населенный пункт Жовтневое Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
За неделю подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
ВСУ потеряли более 1140 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины, а также 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области.
В зоне действия группировки ВСУ за неделю потеряли более 1 665 военнослужащих.
"Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1665 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.
Также российские военные средствами противовоздушной обороны сбили 31 управляемую авиационную бомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
109 344 беспилотных летательных аппарата,
645 зенитных ракетных комплексов,
27 154 танка и других боевых бронированных машин,
1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня,
32 613 орудий полевой артиллерии и минометов,
51 993 единицы специальной военной автомобильной техники.