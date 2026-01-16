https://uz.sputniknews.ru/20260116/rossiyskie-voennoslujaschie-vzyali-pod-svoy-kontrol-esche-dva-naselennyx-punkta-v-zone-svo-54852027.html

Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Освобождены населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики и населенный пункт Жовтневое Запорожской области.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. За неделю подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.ВСУ потеряли более 1140 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины, а также 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области.В зоне действия группировки ВСУ за неделю потеряли более 1 665 военнослужащих.По данным Минобороны, нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.Также российские военные средствами противовоздушной обороны сбили 31 управляемую авиационную бомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

