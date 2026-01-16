https://uz.sputniknews.ru/20260116/svo-osobennosti-osvobojdeniya-zaporojya-54847953.html

СВО: особенности освобождения Запорожья

Запорожское – одно из двух основных и наиболее горячих направлений СВО в 2026 году, наряду со Славянско-Краматорским в Донбассе. Полное освобождение Запорожья – задача без преувеличения историческая, и ее успешно решают группировки российских войск "Восток" и "Днепр".

аналитика

сво

спецоперация

россия

украина

всу

нато

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_488b5fb875cb654203edc53329c99188.jpg

После освобождения в конце декабря Гуляйполя и Степногорска запорожское направление выглядит наиболее динамичным и многообещающим. В оперативно-тактическом смысле Запорожье более открыто для быстрых маневров российской армии и прорывов обороны ВСУ, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Только за минувшие сутки войска группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Терноватое, Лесное, Барвиновка и Жовтневое Запорожской области. Войска соседней группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Орехова, Малокатериновки Запорожской области, и херсонской Антоновки.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сегодня проинспектировал группировку войск "Центр", действующую на сопредельном Днепропетровском направлении. В ходе инспекции отмечено:Российская армия освободила Прилуки, Белогорье, расширила плацдарм за рекой Гайчур, и блокировала ключевые опорные пункты противника. Отчаянные контратаки ВСУ в районе Гуляйполя безрезультатны. На очереди — освобождение Орехова, который считается важным центром сопротивления ВСУ на Запорожском направлении (укрепрайоны по периметру, большое количество ударных дронов). Российские войска наступают вдоль реки Конка, разрезают оборону противника восточнее и западнее города Орехова — это "клещи"."Восточный экспресс" 5-й армии не тормозит. Подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по левому берегу Днепра продвинулись севернее Степногорска, выбили бандеровцев из Приморского, и находятся в 15 километрах к югу от города Запорожье.Возвращение в реальностьКиев до сих пор не признал потерю Гуляйполя. Однако поражение ВСУ на Запорожском направлении и на других участках фронта настолько очевидно, что американский президент Трамп все более настойчиво "подгоняет" Зеленского к неизбежному миру, де-факто — капитуляции режима. Украинские марионетки не желают расплачиваться за стратегические ошибки западных хозяев, намерены и далее уничтожать население подконтрольной территории в бессмысленных "фортециях" и контратаках ВСУ. Это не может продолжаться слишком долго, неизбежно возвращение в суровую реальность.Британский журнал The Economist 13 января рассказал "насколько все плохо": "Украина отступает не только в Донбассе". Запорожье становится точкой системного излома, где разрушается не просто фронт — ломается представление украинского общества о том, что можно "вернуть, как было".С другой стороны, массированные удары ВС России по инфраструктуре, логистике и энергетике ВСУ превращают всю территорию Украины в зону боевых действий, стирая понятие "тыл". Польское издание Interia констатировало: "Происходит переход от войны позиций к войне систем. Россия методично истощает ПВО как организм, тогда как Украина (даже с поддержкой союзников) не способна восполнять потери радаров и зенитных ракет с той же скоростью, с какой они уничтожаются... Война все больше идет не столько на линии фронта, сколько на уровне способности (НАТО) выдерживать системное давление".Влиятельная испанская газета El País публикует пророчество о грядущем распаде Североатлантического альянса, который за 76 лет вполне доказал функциональную несостоятельность и бесполезность для США. Американский дискурс относительно Гренландии — не причина, а следствие распада искусственно созданного "единства национальных интересов" и военной структуры НАТО в целом.На пути к новому миру Россия за время СВО уничтожила на Украине оружейный арсенал, эквивалентный мощи десятков европейских стран НАТО: 670 самолетов, 283 вертолета, более 109 тысяч БПЛА, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 140 танков и других боевых бронемашин, 1 641 РСЗО, 32 596 стволов артиллерии и около 52 тысяч специальных военных автомобилей. Могущество России лишь растет. Представитель РФ в ООН Василий Небензя 13 января напомнил коллективному Западу и его марионеткам: "Россия будет решать проблемы военными методами, пока Киев не придет в себя и не согласится на реалистичные условия переговоров". А условия переговоров для Зеленского с каждым упущенным днем будут только ухудшаться. И поскольку идет прокси-война, эти условия постоянно ухудшаются для Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

россия

украина

2026

Новости

ru_UZ

сво освобождение запорожья спецоперация хроленко аналитика украина россия