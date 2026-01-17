https://uz.sputniknews.ru/20260117/elektromobili-osnovnoy-drayver-razvitiya-avtorynka-uzbekistana-v-2025-godu-54867431.html

Электромобили — основной драйвер развития авторынка Узбекистана в 2025 году

Центр экономических исследований и реформ представил обновленный обзор динамики и региональной структуры первичного автомобильного рынка Узбекистана по итогам 2025 года.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Электромобили стали ключевым фактором роста авторынка Узбекистана по итогам 2025 года. Об этом говорится в обзоре первичного автомобильного рынка Узбекистана по итогам 2025 года, представленным Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР).Анализ охватывает продажи новых легковых автомобилей отечественного и импортного производства и отражает основные изменения в различных сегментах рынка, включая рынок электромобилей.В обзоре говорится, что за прошедший год, уровень продаж новых электромобилей вырос на 35% и достиг 40,7 тыс. единиц, что стало одним из драйверов роста рынка.Региональный срез подтверждает высокую концентрацию активности в этом сегменте. В целом в течение 2025 года продажи новых легковых автомобилей, как отечественного, так и импортного производства, увеличились на 5,2% и достигли почти 370 тыс. единиц.В региональном разрезе, наибольшая активность была отмечена вВ то же время, за год объемы реализации новых легковых автомобилей уменьшись в городе Ташкенте, а также Навоийской и Хорезмской областях.Продажи в сегменте новых автомобилей узбекского производства превысили 315 тыс. единиц за прошедший год, тогда как реализация новых автомобилей иностранного производства составила порядка 53,3 тыс. единиц.

