Электромобили — основной драйвер развития авторынка Узбекистана в 2025 году

Центр экономических исследований и реформ представил обновленный обзор динамики и региональной структуры первичного автомобильного рынка Узбекистана по итогам 2025 года.
12:31 17.01.2026 (обновлено: 12:44 17.01.2026)
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Электромобили стали ключевым фактором роста авторынка Узбекистана по итогам 2025 года. Об этом говорится в обзоре первичного автомобильного рынка Узбекистана по итогам 2025 года, представленным Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
Анализ охватывает продажи новых легковых автомобилей отечественного и импортного производства и отражает основные изменения в различных сегментах рынка, включая рынок электромобилей.
В обзоре говорится, что за прошедший год, уровень продаж новых электромобилей вырос на 35% и достиг 40,7 тыс. единиц, что стало одним из драйверов роста рынка.
Региональный срез подтверждает высокую концентрацию активности в этом сегменте.
"Основной объем продаж пришелся на город Ташкент, где было реализовано 29 тыс. новых электромобилей или 71% от общего объема. Далее следуют Самаркандская, Ташкентская, а также Кашкадарьинская, области", — следует из обзора.
В целом в течение 2025 года продажи новых легковых автомобилей, как отечественного, так и импортного производства, увеличились на 5,2% и достигли почти 370 тыс. единиц.
В региональном разрезе, наибольшая активность была отмечена в
Кашкадарьинской – 21% областях.
В то же время, за год объемы реализации новых легковых автомобилей уменьшись в городе Ташкенте, а также Навоийской и Хорезмской областях.
Продажи в сегменте новых автомобилей узбекского производства превысили 315 тыс. единиц за прошедший год, тогда как реализация новых автомобилей иностранного производства составила порядка 53,3 тыс. единиц.