Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области, сообщило министерство обороны России.Как отметили в ведомстве, освобождение населенного пункта Прилуки позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области.В зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.Силы "Востока" также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Зализничное, Воздвижевка, Горькое Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.Кроме того, "Южная" группировка российских войск освободила населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике.По данным ведомства, группировка нанесла поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка ДНР.Уточняется, что в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли "до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании". Также уничтожен склад горючего.

