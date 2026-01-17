https://uz.sputniknews.ru/20260117/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-naselennyx-punkta-svo-54869971.html
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики.
2026-01-17T14:45+0500
2026-01-17T14:45+0500
2026-01-17T15:00+0500
спецоперация
россия
украина
спецоперация россии по защите донбасса
сво
минобороны рф
днр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54853259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82de4a1fbd830c2829490f6e9d252c4a.jpg
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области, сообщило министерство обороны России.Как отметили в ведомстве, освобождение населенного пункта Прилуки позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области.В зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.Силы "Востока" также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Зализничное, Воздвижевка, Горькое Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.Кроме того, "Южная" группировка российских войск освободила населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике.По данным ведомства, группировка нанесла поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка ДНР.Уточняется, что в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли "до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании". Также уничтожен склад горючего.
россия
украина
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54853259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_395e2dbc28371486f1eb586a9de8105b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво россия украина всу минобороны спецоперация
сво россия украина всу минобороны спецоперация
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
14:45 17.01.2026 (обновлено: 15:00 17.01.2026)
Бойцы группировки "Восток" освободили Прилуки в Запорожской области, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Приволье в Донецкой Народной Республике.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области, сообщило
министерство обороны России.
Как отметили в ведомстве, освобождение населенного пункта Прилуки позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области.
"Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" в ходе активных наступательных действий продвинулись до 2,5 километра в глубину обороны противника на западном берегу реки Гайчур и освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области... Освобождение Прилук позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области", — отмечает Минобороны.
В зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Силы "Востока" также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Зализничное, Воздвижевка, Горькое Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.
Кроме того, "Южная" группировка российских войск освободила населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным ведомства, группировка нанесла поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка ДНР.
Уточняется, что в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли "до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании". Также уничтожен склад горючего.