Какой объем финансовых средств получат кооперационные проекты ЕАЭС в 2026 году
Механизм финансовой поддержки проектов промкооперации запустили в ЕАЭС в 2024-ом. Он предполагает, что около 10% средств, поступающих в бюджет Союза от антидемпинговых пошлин, будут направлять на субсидирование кредитов под проекты промкооперации и агропрома
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Размер субсидий в рамках механизма льготного финансирования совместных кооперационных проектов в ЕАЭС составит около 9 млрд российских рублей в 2026 году, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Это в 3 раза больше средств, выделенных на эти цели годом ранее.Напомним, что механизм финансовой поддержки проектов промышленной кооперации был запущен в ЕАЭС в 2024 году. Он предполагает, что около 10% средств, поступающих в бюджет Союза от взимания антидемпинговых пошлин, будет направляться на субсидирование кредитов под проекты промкооперации и агропрома.Субсидия должна покрывать стоимость кредита в размере ключевой ставки государства, в котором реализуется проект, при этом ее максимальный объем по одному проекту в год не может превышать эквивалента 350 млн российских рублей.Максимальная ставка банка, участвующего в механизме, не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5%. Обязательным условием получения поддержки является участие в проекте минимум трех стран ЕАЭС.В 2025 году одобрили пять таких проектов.
11:05 18.01.2026 (обновлено: 12:52 18.01.2026)
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Размер субсидий в рамках механизма льготного финансирования совместных кооперационных проектов в ЕАЭС составит около 9 млрд российских рублей в 2026 году, сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Это в 3 раза больше средств, выделенных на эти цели годом ранее.
"С момента запуска механизма мы параллельно начали большую работу по совершенствованию нормативно-правовой базы. И сейчас уже первый пакет по внесению изменений в положение, по улучшению некоторых норм правовой базы готовы к рассмотрению в рамках органов Союза на высоком уровне", — рассказала член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
Напомним, что механизм финансовой поддержки проектов промышленной кооперации был запущен в ЕАЭС в 2024 году. Он предполагает, что около 10% средств, поступающих в бюджет Союза от взимания антидемпинговых пошлин, будет направляться на субсидирование кредитов под проекты промкооперации и агропрома.
Субсидия должна покрывать стоимость кредита в размере ключевой ставки государства, в котором реализуется проект, при этом ее максимальный объем по одному проекту в год не может превышать эквивалента 350 млн российских рублей.
Максимальная ставка банка, участвующего в механизме, не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5%. Обязательным условием получения поддержки является участие в проекте минимум трех стран ЕАЭС.
В 2025 году одобрили пять таких проектов.