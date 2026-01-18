https://uz.sputniknews.ru/20260118/kakoy-obem-finansovyx-sredstv-poluchat-kooperatsionnye-proekty-eaes-v-2026-godu-54874665.html

Какой объем финансовых средств получат кооперационные проекты ЕАЭС в 2026 году

Какой объем финансовых средств получат кооперационные проекты ЕАЭС в 2026 году

Механизм финансовой поддержки проектов промкооперации запустили в ЕАЭС в 2024-ом. Он предполагает, что около 10% средств, поступающих в бюджет Союза от антидемпинговых пошлин, будут направлять на субсидирование кредитов под проекты промкооперации и агропрома

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Размер субсидий в рамках механизма льготного финансирования совместных кооперационных проектов в ЕАЭС составит около 9 млрд российских рублей в 2026 году, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Это в 3 раза больше средств, выделенных на эти цели годом ранее.Напомним, что механизм финансовой поддержки проектов промышленной кооперации был запущен в ЕАЭС в 2024 году. Он предполагает, что около 10% средств, поступающих в бюджет Союза от взимания антидемпинговых пошлин, будет направляться на субсидирование кредитов под проекты промкооперации и агропрома.Субсидия должна покрывать стоимость кредита в размере ключевой ставки государства, в котором реализуется проект, при этом ее максимальный объем по одному проекту в год не может превышать эквивалента 350 млн российских рублей.Максимальная ставка банка, участвующего в механизме, не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5%. Обязательным условием получения поддержки является участие в проекте минимум трех стран ЕАЭС.В 2025 году одобрили пять таких проектов.

