Священная память о подвиге ленинградцев должна быть передана новым поколениям — Матвиенко

Священная память о подвиге ленинградцев должна быть передана новым поколениям — Матвиенко

Жители Северной столицы России 18 января отмечают День прорыва блокады Ленинграда.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, как и страшная правда о преступлениях пришедших на российскую землю европейских фашистов, должна быть сохранена и передана новым поколениям без искажений, изъятий и умалчиваний, подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем обращении по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.По словам Матвиенко, блокада Ленинграда — пример крупнейшего геноцида в истории, совершенный фашистскими странами Европы, а 18 января — дата, в которую неизменно отдается дань памяти бессмертному подвигу жителей и защитников города.По мнению Председателя СФ России, особую важность это приобретает сегодня, когда из Европы слышна ложь о том, что Россия за столетие якобы напала на 19 стран, а ни одна из европейских стран на Россию не нападала.

