Священная память о подвиге ленинградцев должна быть передана новым поколениям — Матвиенко
Жители Северной столицы России 18 января отмечают День прорыва блокады Ленинграда.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, как и страшная правда о преступлениях пришедших на российскую землю европейских фашистов, должна быть сохранена и передана новым поколениям без искажений, изъятий и умалчиваний, подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем обращении по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.
“Мы обязаны делать все, чтобы донести эту правду и до молодежи других стран. Будем достойны наших великих предков и исполним наш долг, не позволим подменить историческую правду", — сказала она.
По словам Матвиенко, блокада Ленинграда — пример крупнейшего геноцида в истории, совершенный фашистскими странами Европы, а 18 января — дата, в которую неизменно отдается дань памяти бессмертному подвигу жителей и защитников города.
"Именно в этот день в 1943 году планы немецкого командования, войск и соединений других фашистских европейских стран сломить дух ленинградцев через чудовищный по масштабу и беспримерный по жестокости геноцид, окончательного разрушились. Успешный исход наступательной операции "Искра" разорвал смертельную петлю вокруг Ленинграда, дал надежду ленинградцам на то, что самые тяжелые дни позади, еще более укрепил дух защитников города и всего советского народа, направил силы бойцов Красной армии на достижение полной победы в битве за Ленинград", — отметила она.
По мнению Председателя СФ России, особую важность это приобретает сегодня, когда из Европы слышна ложь о том, что Россия за столетие якобы напала на 19 стран, а ни одна из европейских стран на Россию не нападала.
"И, хотя мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов их слабость и ничтожность — нет оправдания этой гнусной лжи. Считаю такие заявления преступными. И мы не позволим этим преступникам уничтожить истину и переписать историю", — подчеркнула Валентина Матвиенко.
9 сентября 2025, 16:40