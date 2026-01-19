Узбекистан
Лебедев: Странам СНГ совместно удалось смягчить последствия санкционной политики Запада
Лебедев: Странам СНГ совместно удалось смягчить последствия санкционной политики Запада
По словам генсека СНГ, хорошие результаты дает взаимодействие государств-участников Содружества в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Странам Содружества Независимых Государств совместно удалось максимально смягчить последствия санкционной политики Запада, сообщил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.По словам генсека СНГ, хорошие результаты дает взаимодействие государств-участников Содружества в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики. Он добавил, что количество перевезенных пассажиров в международном сообщении, напротив, даже возросло на 13,6% и составило 8,4 млн.
По словам генсека СНГ, хорошие результаты дает взаимодействие государств-участников Содружества в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Странам Содружества Независимых Государств совместно удалось максимально смягчить последствия санкционной политики Запада, сообщил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

"Нам удается солидарно реагировать и противостоять глобальным вызовам и внешнему давлению. Совместными усилиями мы активно продвигаемся в импортозамещении, что позволило максимально смягчить последствия недружественной санкционной политики", — сказал он.

По словам генсека СНГ, хорошие результаты дает взаимодействие государств-участников Содружества в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики.
"Сотрудничество в энергетике, транспорте и связи, то есть в тех отраслях, где трансграничное взаимодействие особенно значимо, обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала. Так, несмотря на санкционное ограничение транзитных грузовых потоков, на Запад за 9 месяцев 2025 года по железным дорогам Содружества перевезено 1 166,8 миллиона тонн груза, а грузооборот практически сохранен на уровне 2024 года", — отметил Лебедев.
Он добавил, что количество перевезенных пассажиров в международном сообщении, напротив, даже возросло на 13,6% и составило 8,4 млн.
