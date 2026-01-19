Лебедев: Странам СНГ совместно удалось смягчить последствия санкционной политики Запада

"Сотрудничество в энергетике, транспорте и связи, то есть в тех отраслях, где трансграничное взаимодействие особенно значимо, обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала. Так, несмотря на санкционное ограничение транзитных грузовых потоков, на Запад за 9 месяцев 2025 года по железным дорогам Содружества перевезено 1 166,8 миллиона тонн груза, а грузооборот практически сохранен на уровне 2024 года", — отметил Лебедев.