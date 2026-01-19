https://uz.sputniknews.ru/20260119/pochemu-opasno-zanimatsya-samolecheniem-54881464.html

Эксперт: почему опасно заниматься самолечением

Эксперт: почему опасно заниматься самолечением

Нередко решение вопросов со здоровьем начинается не с похода к врачу, а с поиска симптомов и способов лечения в интернете или по совету знакомых.

Самолечение нередко становится причиной развития болезни и возникновения осложнений сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в области медицинского страхования Наталью Харину.Эксперт предупредила, что последствия самолечения особенно опасны на фоне роста числа хронических заболеваний, которые требуют постоянного медицинского контроля, а зачастую и приема медикаментовПо словам Хариной, лечение под контролем специалиста в корне отличается от самостоятельных попыток справиться с проблемой.Она также напомнила о таком важном правиле, как профилактика заболеваний.

