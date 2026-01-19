Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Эксперт: почему опасно заниматься самолечением
Эксперт: почему опасно заниматься самолечением
Sputnik Узбекистан
Нередко решение вопросов со здоровьем начинается не с похода к врачу, а с поиска симптомов и способов лечения в интернете или по совету знакомых.
Самолечение нередко становится причиной развития болезни и возникновения осложнений сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в области медицинского страхования Наталью Харину.Эксперт предупредила, что последствия самолечения особенно опасны на фоне роста числа хронических заболеваний, которые требуют постоянного медицинского контроля, а зачастую и приема медикаментовПо словам Хариной, лечение под контролем специалиста в корне отличается от самостоятельных попыток справиться с проблемой.Она также напомнила о таком важном правиле, как профилактика заболеваний.
22:02 19.01.2026
Женщина держится за горло.
Нередко решение вопросов со здоровьем начинается не с похода к врачу, а с поиска симптомов и способов лечения в Интернете или по совету родных и знакомых.
Самолечение нередко становится причиной развития болезни и возникновения осложнений сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в области медицинского страхования Наталью Харину.
"Одна из главных опасностей самолечения — это отсутствие диагностики. В результате человек не лечит причину, а пытается избавиться от симптома. Тем самым он упускает время, когда помощь могла бы быть максимально эффективной. Самостоятельный прием лекарств несет и дополнительные риски: неверная дозировка, несовместимость препаратов и индивидуальная непереносимость могут усугубить состояние, привести к нежелательным побочным эффектам и осложнениям", — рассказала она.
Эксперт предупредила, что последствия самолечения особенно опасны на фоне роста числа хронических заболеваний, которые требуют постоянного медицинского контроля, а зачастую и приема медикаментов
По словам Хариной, лечение под контролем специалиста в корне отличается от самостоятельных попыток справиться с проблемой.
"Специалист не только ставит диагноз и подбирает терапию, но и наблюдает динамику состояния, при необходимости корректируя назначения. Это позволяет повысить эффективность лечения, снизить риск осложнений и избежать перехода заболевания в хроническую форму”, — отметила эксперт.
Она также напомнила о таком важном правиле, как профилактика заболеваний.
"Регулярные медицинские осмотры и чекапы помогают обнаружить проблему на ранней стадии, когда лечение проходит быстрее, легче и требует меньших ресурсов — как со стороны пациента, так и со стороны врачей. Многие болезни долгое время протекают бессимптомно, и выявить их может только специалист. Стоит отметить, что профилактика не ограничивается медосмотрами, но также включает рекомендации специалиста по образу жизни — рациону, физической активности и работе со стрессом, что помогает укреплять здоровье и улучшить качество жизни", — резюмировала Наталья Харина.
